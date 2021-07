Si predstavljate bivanje na več kot 600 metrih? Restavracijo pa v 120. nadstropju!

165

sob je na voljo.

Osupljiv razgled je zagotovljen. FOTO: Twitter

J Hotel Shanghai Tower se že ponaša z naslovom najvišje stavbe na Kitajskem, a ker je zadnja nadstropja namenil turističnim in prestižnim nastanitvam, se je okitil še z nazivom najvišjega hotela na svetu. Gostje namreč bivajo na višini več kot 600 metrov!Nad razgledom se tako nihče ne more pritoževati, zagotavlja ga namreč vsaka od 165 sob, višje ko si, bolj je vrtoglavo, se muzajo lastniki, ki petičnim gostom ponujajo bogato gostinsko ponudbo v kar sedmih restavracijah, med katerimi je Heavenly Jin v najvišjem, 120. nadstropju; obiskovalci lahko izbirajo iz bogate palete mednarodne kulinarike, tudi japonske in italijanske, poudarjajo v hotelu, kjer so med drugim na voljo še notranji bazen, popoldanski čaj, postrežen v servisu iz pristnega kitajskega porcelana, razkošna oprema ter udobje in razpoložljivost ustrežljivega osebja 24 ur na dan. In koliko je treba odšteti za bivanje v njem? Najmanj 470 evrov na noč, seveda pa ponujajo tudi nastanitve v posebnih suitah, ki presegajo osem tisočakov na noč.Turistični sektor, če se želi znova postaviti na noge in premagati posledice pandemije, mora preprosto ponujati presežke, kar šanghajskemu hotelu odlično uspeva. Hongkonški Ritz Carlton se tako denimo hvali z najvišjim bazenom in barom na svetu, v Dubaju pa rastejo visoke zgradbe, v celoti zapolnjene s hotelskimi nastanitvami: s 356 metri višine je trenutno rekorder hotel Gevora, a v kratkem ga bo prehitel Ciel Tower s 360 metri.