Severnokorejski vojaki v Rusiji končno do interneta, menda ves dan gledajo pornografijo: »So nenasitni«

Severnokorejski vojaki, razporejeni v Rusiji, so dobili neomejen dostop do interneta in ga uporabili za razvedrilo.

Pentagon ocenjuje, da je bilo v zadnjih tednih v Rusijo napotenih do 10.000 severnokorejskih vojakov. Znano je, da imajo severnokorejski vojaki in civilisti, ki živijo v Severni Koreji, zelo omejen dostop do interneta ali ga sploh nimajo, toda čete, napotene v Rusiji, imajo zdaj neomejen dostop in ta privilegij uporabljajo za ogled pornografije, pravi neimenovani vir, ki je govoril z Gideonom Rachmanom iz Financial Timesa.

»Zanesljiv vir mi pravi, da severnokorejski vojaki, napoteni v Rusiji, nikoli niso imeli neprekinjenega dostopa do interneta. Ko gre za internetno pornografijo, so nenasitni,« je zapisal Rachman v objavi na omrežju X.

»Naj se še tako zabavno sliši, ne morem potrditi informacij o internetnih navadah severnokorejskih vojakov ali virtualnih 'izvenšolskih dejavnostih' v Rusiji,« je za portal Task and Purpose povedal tiskovni predstavnik ameriškega ministrstva za obrambo, podpolkovnik Charlie Dietz.

»Osredotočeni smo na resnejše vidike sodelovanja Severne Koreje, če sploh, v ruskih vojaških operacijah. Kar zadeva dostop do interneta, je to vprašanje najbolje nasloviti na Moskvo,« je še pojasnil.

Ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov je sicer pred dvema dnevoma v intervjuju za južnokorejsko TV-mrežo KBS potrdil, da so ukrajinske sile prvič imele stik s severnokorejskimi vojaki na bojišču.