Amerika potrdila: Severnokorejski vojaki so v Rusiji, to bodo posledice v Evropi (VIDEO)

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je danes povedal, da obstajajo dokazi, da so severnokorejski vojaki v Rusiji, in da bo treba še počakati in videti, kaj bodo tam počeli.

»Obstajajo dokazi, da so severnokorejske sile v Rusiji,« je danes novinarjem v Rimu povedal Austin, poroča Reuters. »Kaj točno tam počnejo? To bo treba še ugotoviti. To so stvari, ki jih moramo razjasniti,« je dodal Austin.

»Resna stopnjevanja, ki bodo imela posledice v Evropi«

Kot poroča The New York Times, je Austin prisotnost severnokorejskih vojakov v Rusiji označil za skrb vzbujajočo.

Spomnimo, ukrajinski predsednik je včeraj citiral obveščevalne podatke, ki kažejo na priprave dveh brigad s približno 12.000 severnokorejskimi vojaki, ki naj bi se pridružili ruskim vojakom v vojni proti Ukrajini. To je označil kot »zelo resno stopnjevanje«, ki bo »imelo posledice tako v Evropi kot v Aziji«.

Zadnje dni se je pojavilo več posnetkov, ki naj bi prikazovali severnokorejske vojake v Rusiji. Domnevno so bili posneti v ruski bazi na skrajnem vzhodu države, približno 200 kilometrov od meje s Severno Korejo.