Šest generacij žensk na isti fotografiji

Američanka iz zvezne države Kentucky Cordelia Mae Hawkins res ne more reči, da na svetu ne bo pustila svojega genetskega pečata. Pred kratkim se je razveselila praprapravnukinje Zhavie Whitaker, ki je prijokala na svet 18. februarja, praprababica pa je skupaj s svojo 77-letno hčerko, vnukinjo in pravnukinjo malčico in njeno mater obiskala v porodnišnici. In se seveda fotografirala. Fotografija šestih generacij žensk iz iste družine je zakrožila po spletu in požela val navdušenja, zgodbo pa so povzeli tudi mediji.

Zhavia s presrečnima mamo in očetom. FOTO: Facebook

Za vse je skrbela sama

Cordelia je bila trikrat poročena, prvič pri rosnih 16 letih. Takrat je vzela 50-letnega vdovca z 10 otroki in nato še sama imela 13 otrok z njim. Ker je mož delal na železnici in ga pogosto ni bilo doma, je morala Cordelia za množico otrok večinoma skrbeti kar sama. Ker toliko lačnih ust z eno samo plačo ni bilo lahko nahraniti, so v družini, kar je bilo le mogoče, pridelali ali pripravili sami doma, tudi oblačila so izdelovali kar sami, iz materialov, ki so bili na voljo.

Cordelia upa, da ji bo dano dočakati tudi prapraprapravnuka, ki prihaja poleti. FOTO: Osebni arhiv

A očitno trdo življenje otrok ni odvrnilo od ustvarjanja družine v kar se da mladih letih: vse Cordelijine hčerke so se za materinstvo odločile že pri 19 letih. Množica Cordelijinih potomcev je tako do danes narasla na 623. Ima 106 vnukov, 222 pravnukov, 234 prapravnukov in 38 praprapravnukov. Čeprav je to veliko generacij na kupu, pa rekorda verjetno ne bodo postavili: v Guinnessovi knjigi rekordov za družino z največ živečimi generacijami trenutno velja družina iz New Yorka, ki jih ima kar sedem.

Cordelia, ki bo 19. julija dopolnila 99 let, se z rekordi ne obremenjuje, upa le, da ji bo dano dočakati tudi tretjega pravnuka iz šeste generacije potomcev. Fantek naj bi prijokal na svet prav nekje okrog njenega rojstnega dne.