Sekretarji hrvaških ministrstev bodo imeli višje plače od Plenkovića, a tudi ministri. Razlog je absurden ...

Ivan Dodig, Marica Mikec, Dražen Ivanušec, Ivica Akmadža, Petra Anđelović, Helga Sviričić. To je nekaj od 17 imen glavnih sekretarjev ministrstev, ki jih v širši javnosti pozna le malo ljudi. Ti uradniki koordinirajo delo ministrstev, so podrejeni ministrom in formalno je za to delo potreben razpis, čeprav ministri večinoma vedo, koga hočejo na to mesto.

A ti glavni sekretarji bodo imeli višjo plačo kot katerikoli minister in podpredsednik vlade in celo od premierja Andreja Plenkovića. In niso edini, ki bodo dohodkovno ogrožali ljudi, ki sedijo v vladi in vodijo državo. Ta absurd se je pojavil po objavi predloga količnikov za javne uslužbence, ki naj bi po novem zakonu o plačah v javnih uslužbencih začel veljati že marca.

Predlog koeficientov je prvi objavil Jutarnji list, na ministrstvu za upravo in pravosodje pa so potrdili, da gre le za enega od predlogov za pogovor s sindikati, a tudi, da naj bi nekateri vodilni funkcionarji svojim šefom grozili s plačami.

Po tem predlogu naj bi imeli glavni sekretarji ministrstev povprečno 3220 evrov neto plače, denimo premier Andrej Plenković z dodatkom za tri mladoletne otroke pa je imel lani prijavljeno plačo 3195 evrov. Minister za pravosodje in upravo Ivan Malenica, ki je koeficiente predlagal, tudi s tremi otroki, ima 2405 evrov plače. Najnižjo plačo v vladi ima ministrica za turizem Nikolina Brnjac, ki zasluži 2353 evrov, povprečna ministrska plača pa se giblje okoli 2500 evrov. Tisti, ki so podpredsedniki vlade, imajo okoli 2800 evrov, najvišjo plačo podpredsednika vlade ima obrambni minister Tomo Medved, in sicer 3059 evrov, nekoliko nižjo pa obrambni minister Ivan Anušić.

Jasno je, da bodo generalni sekretarji imeli višje plače od vseh, čeprav so ministri politično in pravno odgovorni za vse, kar se dogaja na ministrstvu. Bodo pa direktorji uprav, nekdanji pomočniki ministrov, imeli višje plače od ministrov, ki bodo imeli po novem povprečno plačo okoli 3000 evrov. Tudi nekateri glavni in posebni svetovalci hrvaških ministrov bodo imeli višjo plačo od njih, saj je po novem plača približno 2780 evrov.

Kako je prišlo do tega absurda?

Pred približno 10 leti so bile na ministrstvih najvišje plače ministrov, sledili so njihovi namestniki (zdaj državni sekretarji), pomočniki, potem uradniki. Vendar pa plače ministrov, državnih sekretarjev, direktorjev pokojninskega zavoda, zavoda za zdravstveno zavarovanje, državnega inšpektorata in številnih drugih funkcionarjev, ki jih imenuje vlada, določa zakon o pravicah in obveznostih državnih funkcionarjev. Imajo drugačno osnovo in drugačne koeficiente, ki niso rasli, vzporedno pa so funkcionarjem iz leta v leto počasi rasle plače.

In tako se je zgodilo, da so nekateri podrejeni prehiteli nadrejene. Vsak javni uslužbenec na Hrvaškem ima dodatno pravico do božičnice, regresa, funkcionarji, kot so ministri, pa te pravice nimajo.

»Ko vse skupaj pogledate, je minister nekje na 15. mestu po izplačilu mesečne plače,« pravijo na hrvaškem ministrstvu za upravo.

Hrvaška vlada je konec leta 2022 skušala izenačiti bazo funkcionarjev z javnimi uslužbenci in tako naj bi premier, predsednik Zoran Milanović, ministri, poslanci, ustavni sodniki in vrsta drugih funkcionarjev prejeli občutno povišanje. Povišanje naj bi bilo s 1000 kun na 1800 kun. Potem pa je vlada to poskušala prikriti in vse skupaj prikazala kot uskladitev za lažje statistično spremljanje. 24sata je takrat objavila, kolikšna bo njihova povišica, izkazalo pa se je, da je bistveno višja od učiteljev oziroma zdravnikov, ki so jim plače takrat rasle. In v tistem starem predlogu je vlada spet naredila krivico, tako da so imeli na primer poslanci, ki jim sploh ni treba priti v službo, enako povišico kot ministri.

Nad povišico obupali

Potem ko so izračuni prišli v javnost, so nad povišico obupali. Lani so se plače javnih uslužbencev znova zvišale, z novim računom in koeficienti pa prihaja novo zvišanje v povprečju za okoli 10 odstotkov. Vlada do volitev zagotovo ne bo predlagala povišanja plač ministrov in drugih funkcionarjev, saj nočejo trpeti kritik, da sami sebi dvigujejo plače. Je pa celoten zakon pripravljen in po volitvah ga bo HDZ zagotovo sprejela, če bo imela možnost rekonstruirati vlado.

Verjetno bo katera koli druga opcija, ki bi prišla na oblast, poskrbela za povišice ministrov in drugih uradnikov. Zakon je pripravljen in po volitvah je treba samo dvigniti roko zanj. In ker bi o tem morali glasovati predstavniki, ki čakajo na povišico, se bodo temu izzivu težko uprli. Ni sporno, da so ministrske plače trenutno nizke glede na obseg dela in odgovornosti. Ko bo nov model sprejet tudi pri njih, se jim bodo plače zvišale vsakič, ko se bodo pogajali o povišicah državnih in javnih uslužbencev, poroča 24sata.hr.