Se ženske v tej državi res ne smejo pogovarjati med seboj? Oglasili so se z ministrstva

Ženske v Afganistanu se lahko pogovarjajo med seboj, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP sporočilo ministrstvo za širjenje kreposti in preprečevanje pokvarjenosti talibanske vlade. S tem je zanikalo nedavna poročila tujih medijev, da naj bi ženskam to prepovedali.

Tuji in afganistanski mediji zunaj države so v preteklih tednih poročali o prepovedi na podlagi zvočnega posnetka vodje ministrstva za širjenje kreposti in preprečevanje pokvarjenosti Mohameda Halida Hanafija o pravilih molitve. Ta naj bi ženskam prepovedovala slišati glasove drugih žensk.

Tiskovni predstavnik ministrstva je v glasovnem posnetku za AFP o poročilih dejal, da so brezumna in nelogična. »Ženska se lahko pogovarja z drugo žensko, ženske v družbi morajo imeti stike druga z drugo, ženske imajo svoje potrebe,« je izjavil.

Obstajajo izjeme

Ob tem je dodal, da v skladu z islamskim pravom obstajajo izjeme, kot jih je opisal Hanafi, na primer, da morajo ženske med molitvijo za komunikacijo z drugimi ženskami uporabljati geste z rokami, namesto da dvigujejo glas.

Ženske v Afganistanu ne smejo javno peti ali glasno recitirati poezije v skladu z nedavnim zakonom o vrlinah in krepostih. Zakon podrobno predpisuje pravila vedenja, vključno s tem, da morajo biti ženski glasovi »prikriti« skupaj s telesom, kadar so zunaj svojih domov.

Odkar so se avgusta 2021 na oblast v Afganistanu vrnili talibani, ženske počasi izrinjajo iz javnega življenja in državnih služb ter jim jemljejo težko priborjene pravice.

Ženskam so prepovedali srednješolsko izobraževanje in delo v nevladnih organizacijah v državi. Poleg tega ne smejo potovati brez moškega sorodnika, v javnosti se morajo pokrivati, prepovedano pa jim je tudi obiskovati parke, telovadnice in javna kopališča.