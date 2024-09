Schengen dokončno mrtev? Tako je od danes videti meja z Nemčijo (FOTO)

Nemčija je razširila mejni nadzor na vse svoje meje, da bi zajezila nezakonite migracije, ki po mnenju kritikov ogrožajo pravila schengenskega območja o svobodi gibanja. Nemška policija je poleg dosedanjih kontrol na prehodih s Poljsko, Češko, Avstrijo, Švico in Francijo uvedla nadzor na prehodih z Luksemburgom, Belgijo, Nizozemsko in Dansko. Notranja ministrica Nancy Faeser, ki je odredila kontrole, je obljubila, da naj tisti, ki potujejo na delo čez mejo, ne pričakujejo večjih motenj v prometu.

Šest mesecev

Nemški ukrep naj bi trajal šest mesecev, vendar bi se lahko podaljšal. Glede na to, da je Nemčija v središču schengenskega območja, bi dodatne kontrole lahko povzročile težave pri pretoku ljudi in blaga. Čeprav lahko Evropska komisija nadzor kritizira, tega doslej še ni storila. Komisija poudarja, da bi morala biti mejna kontrola izjema in bi se morala uporabljati le kot zadnja možnost, kot je povedala Anitta Hipper, tiskovna predstavnica Evropske komisije. Medtem ko 29 podpisnic schengenskega sporazuma, med katerimi so večina članic Evropske unije ter Norveška, Švica, Islandija in Liechtenstein, praviloma dovoljuje prosto gibanje čez meje, so na nekaterih prehodih zaradi migrantske situacije in nevarnosti islamističnega terorizma uvedli nadzor.

Kontrole na meji z Avstrijo potekajo že od leta 2015.

Mejne kontrole oblastem omogočajo, da migrante vrnejo nazaj, kar je veliko lažji postopek kot deportacija po vstopu. Do oktobra 2023 je Nemčija vrnila okoli 30.000 migrantov brez zakonske pravice do vstopa v državo. Vprašanje migracij se je vrnilo na vrh političnega dnevnega reda, ko je Sirec prejšnji mesec domnevno ubil tri ljudi v napadu z nožem v zahodnem mestu Solingen, navaja Deutsche Welle.

Evropski blok na veliki preizkušnji

Odločitev Nemčije je na preizkušnjo postavila enotnost evropskega bloka in izzvala kritike nemških sosed, ob tem navaja CNN.

FOTO: Fabian Bimmer Reuters

FOTO: Annegret Hilse Reuters

FOTO: Fabian Bimmer Reuters

FOTO: John Macdougall Afp

Poljski premier Donald Tusk je dejal, da je uvedba strožjega nadzora na kopenskih mejah za Poljsko nesprejemljiva, in dodal, da bo Varšava zahtevala nujne pogovore z vsemi prizadetimi državami. Tako Grčija kot Avstrija sta opozorili, da ne bosta sprejeli migrantov, ki jih Nemčija zavrne.

Nemški nadzor na vseh kopenskih mejah zaenkrat ne povzroča motenj v prometu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Policisti ob prečkanju meje pregledujejo osebne dokumente, v nekaterih primerih pa tudi notranjost vozil.

Nemški svet za migracije je opozoril, da načrt predstavlja tveganje za kršitev zakonodaje EU. »Trenutni politični cilj vračanja migrantov, ki iščejo zaščito na nemških mejah, je nevarna oblika populizma v razpravi o migracijski politiki,« piše v izjavi, ki poziva k na dokazih podprti razpravi o migracijski politiki v Evropi.