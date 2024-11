Sanje ali nočna mora: ustvarijo lahko otroka po vaših željah

Vsi starši si želijo, da bi bil njihov otrok zdrav, vedno več pa je tudi takšnih, ki bi radi tudi pametnega otroka. Tako mu bo namreč veliko lažje, dobil bo boljšo službo, večjo plačo in si ustvaril boljše življenja. Inteligenco običajno delno podedujemo, zato nekateri skorajda brez učenja dosegajo dobre rezultate, drugi pa lahko ure in ure presedijo za knjigami, pa so njihove ocene zgolj povprečne.

Da bi povzpetniškim staršem, ki imajo obenem še precej pod palcem, pomagali do čim bolj inteligentnih otrok, pa je ameriško zagonsko podjetje začelo ponujati po mnenju mnogih precej kontroverzno storitev – preverjanje, kako inteligentni otroci bodo zrasli iz njihovih zarodkov. Storitev je sicer na voljo zgolj parom, ki ne morejo zanositi po naravni poti in se odločijo za umetno oploditev, stane pa 50.000 ameriških dolarjev.

Testirajo vsak zarodek

Podjetje Heliospect Genomics vse zarodke, ki nastanejo z umetno oploditvijo, testirajo in ugotovijo, kateri od njih ima največ možnosti, da razvije visoko inteligenco. Tega nato zdravniki vsadijo v maternico. Menda so storitev tudi že ponudili nekaj več kot desetim parom, ali so se zanjo tudi odločili, na znano. Pri omenjenem podjetju pravijo, da bodo lahko kmalu zarodke testirali tudi glede množice drugih lastnosti, med njimi bodo lahko denimo napovedali, kakšnega spola bo, kako visok bo otrok, ali bo nagnjen k debelosti, težavam z duševnim zdravjem in podobno ter nato izbrali zarodek, ki se bo razvil v otroka, ki ga starši želijo.

Nasprotniki genskega inženiringa so medtem prepričani, da se iz tega, kar ponuja Heliospect Genomics ne more izcimiti nič dobrega. Prepričani so, da so dizajnerski otroci, kot jim mnogi pravijo, začetek konca človeštva, vsaj takšnega, kot ga poznamo danes.

Popolni ljudje

Ker si bodo le bogati lahko privoščili otroke, ki bodo nadpovprečno inteligentni, vedno zdravi in za nameček še neizmerno privlačni, bodo vsi ostali Zemljani ostali nekje zadaj, brez možnosti, da s temi v laboratoriju ustvarjenimi ljudmi sploh tekmujemo.

Predsednik uprave omenjenega zagonskega podjetja je medtem prepričan, da je ravno vse to velika prednost. »Vsak bo lahko imel, kolikor otrok bo želel in vsi bodo zdravi. Nikomur ne bo treba skrbeti, ali je imel kdo od njegovih prednikov raka, ali je podvržen sladkorni bolezni, ima večje tveganje za visok krvni tlak … Nič od tega ne bo pomembno, ker bomo vse lahko izbrisali,« je navdušen Michael Christensen.