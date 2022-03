Ruski ogenj ne jenja: Putin se bo osredotočil na jugovzhod Ukrajine

Čeprav so torkovi mirovni pogovori dali upanje, da se bodo razmere vsaj v nekaterih delih Ukrajine začele umirjati in da sta sprti strani morda bliže rešitvi, ki bi končala brutalno vojno, so se vse upanje včeraj tako rekoč razblinilo.

120 tisoč ljudi je še v Černigovu.

Kot poročajo tuji mediji, so ruske sile v noči na sredo kljub napovedi o zmanjšanju vojaške aktivnosti še naprej bombardirale Černigov severno od prestolnice, sirene in eksplozije pa je bilo slišati tudi v okolici Kijeva, čeprav neposrednih napadov na mesto ni bilo.

Le premestitev enot

Koliko je bilo iskrenosti v ruski nameri, ki so jo izrazili v torek v Istanbulu, se zdaj sprašujeta Ukrajina in zahodni svet, ki ocenjujeta, da Rusija načrtuje zgolj reorganizacijo vojaških sil. A Černigov vsekakor še naprej ostaja tarča topniškega in letalskega bombardiranja, pri čemer trpi predvsem civilna infrastruktura.

Mesto je ostalo brez vode in elektrike, vse več je smrtnih žrtev med civilisti, od 280.000 prebivalcev pa jih je v mestu ostalo zgolj še 120.000. Tuji opazovalci ugotavljajo, da je Rusija premestila manjše število svojih enot iz prestolnice, in ocenjujejo, da se verjetno pripravlja na večjo ofenzivo drugod v državi, kljub temu pa Kijev ostaja ogrožen. Ruske enote naj bi se sicer zaradi številnih izgub vračale v domovino in Belorusijo na reorganizacijo, kar je velik zalogaj za njihovo logistiko.

Ukrajinsko poveljstvo svari pred ruskim zavajanjem.

Strokovnjaki menijo, da Rusija tako s težavo ohranja odprtih več front, zato bo več moči zdaj usmerila v regiji Doneck in Lugansk, kjer pa sta tarči predvsem civilno prebivalstvo in infrastruktura.

Ukrajinska stran nikakor ne bo zmanjšala obrambnih naporov, je napovedal predsednik Volodimir Zelenski in poudaril, da tudi druge države ne bi smele začeti opuščati sankcij, ruske napovedi o zmanjšanju ognja pa so po mnenju ukrajinskega poveljstva manipulacija in zavajanje.

So med torkovimi pogajanji postregli predvsem z lažnim upanjem? FOTO: Murat Cetinmuhurdar/Reuters

Da je treba ostati na realnih tleh, pa je poudaril tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov; ta je po torkovih pogajanjih ocenil, da je ukrajinska stran le začela jasno oblikovati svoje predloge, kar je vsekakor napredek, a v splošnem po njegovem na pogajanjih v Istanbulu ni bilo posebnega preboja, ki bi lahko obetal konec vojne.