To so evropske države, ki pozivajo svoje državljane, naj se ne pridružijo boju proti Rusom

Glavni poudarki: Ministri Francije, Nemčije, Nizozemske, Španije, Italije, Luksemburga in Belgije so pozvali svoje državljane, naj se ne pridružijo ukrajinskim silam v boju proti Rusiji.

Predstavnik Kremlja pravi, da Rusija zaradi vojne v Ukrajini ne namerava uporabiti jedrskega orožja.

V Carigradu se bosta danes sestali ukrajinska in ruska delegacija in nadaljevali pogajanja o prekinitvi ognja.

8.16 Sedem držav članic EU je v ponedeljek pozvalo svoje državljane, naj se ne pridružijo boju proti ruskim silam v Ukrajini. Poziv so izdali pravosodni ministri Francije, Nemčije, Nizozemske, Španije, Italije, Luksemburga in Belgije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ministri so soglasno odsvetovali Evropejcem, da se pridružijo prostovoljnim borcem v vojni v Ukrajini, je sporočilo belgijsko pravosodno ministrstvo po srečanju skupine.

Po ruski invaziji na Ukrajino 24. februarja je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sicer odprto povabil vse tujce v državo, ki so pripravljeni pomagati v boju proti ruskim vojakom. Glede na podatke ukrajinskih oblasti se je do 6. marca na poziv odzvalo okoli 20.000 ljudi.

7.50 Rusija bi jedrsko orožje uporabila le, če bi obstajala grožnja obstoju države, ne zaradi vojne v Ukrajini. Tako je v ponedeljkovem intervjuju dejal predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov za PBS Newshour. »Kakršen koli izid operacije seveda ni razlog za uporabo jedrskega orožja.« Peskov je še komentiral nedavne izjave ameriškega predsednika Joa Bidna, ki je Vladimirja Putina označil za 'klavca' in dejal, da ne bi smel ostati na oblasti. Dejal je, da je ta izjava skrb vzbujajoča in osebno žaljiva. »Ameriški predsednik ne odloča o tem, kdo bo ali kdo je predsednik Ruske federacije.«

Peskov je še zanikal, da ruska vojska namenoma izbira za tarčo ukrajinske civiliste. »Ne obstreljujejo hiš. Ne obstreljujejo stanovanj in ne obstreljujejo civilnih objektov. Obstreljujejo in ciljajo vojaško infrastrukturo.«

7.29 Ukrajinska delegacija, ki jo vodita obrambni minister Oleksij Reznikov in svetovalec predsednika Mihajlo Podoljak, je prispela v Carigrad na nov krog pogajanj z ruskimi predstavniki o končanju vojne v Ukrajini. Ukrajinska delegacija je zagotovila, da jim je prioriteta zagotoviti prekinitev ognja.

Gre za prve pogovore iz oči v oči po več kot dveh tednih, ki pa jih tokrat gosti turški predsednik Erdogan. Začeli se bodo predvidoma ob 10. uri po lokalnem času (ob 9. uri po srednjeevropskem času). Pred začetkom pogovorov je po poročanju BBC ukrajinski zunanji minister Dmitrij Kuleba poudaril, da se ne bodo pogajali o menjavi ljudi, zemlje ali suverenosti. Na pogovorih si želijo rešiti vsaj humanitarna vprašanja, glavni cilj pa je zagotovitev prekinitve ognja. Pričakovanja so sicer na obeh straneh nizka. Tiskovni predstavnik Kremlja Peskov je opozoril, da na pogajanjih doslej niso dosegli napredka in da tudi tokrat ne gre pričakovati večjih prebojev.

Zelenski je nedavno dejal, da se je pripravljen pogovarjati o nevtralnosti Ukrajine, kar je ena ključnih zahtev Rusije na pogajanjih. Kot je pojasnil v pogovoru z ruskimi novinarji, ukrajinski pogajalci temeljito proučujejo to možnost.