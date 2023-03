Rusi znova s polno močjo nad Ukrajince, Zelenski njihovo taktiko označil za sramotno

Rusija je ponoči izvedla nove zračne napade na cilje po vsej Ukrajini, od Harkova na severu do Odese na jugu in Žitomira na zahodu, v katerih je umrlo najmanj pet ljudi, več pa je bilo ranjenih. O eksplozijah so poročali tudi v Kijevu, kjer je 15 odstotkov gospodinjstev ostalo brez elektrike, okoli 40 odstotkov pa nima zagotovljenega ogrevanja.

Ena od ruskih raket je v kraju Zoločiv zadela hišo, pri čemer so umrli štirje civilisti, je sporočil guverner regije Lvov Maksim Kozicki. »V tem trenutku je znano, da so umrle štiri odrasle osebe. Dva moška in dve ženski,« je še zapisal na Telegramu.

O smrtni žrtvi je poročal tudi guverner regije Dnipropetrovsk. »Zaradi obstreljevanja je umrl 34-letni moški. Ranjena sta bila 28-letna ženska in 19-letni fant, ki sta trenutno že v bolnišnici,« je dejal guverner Sergej Lisak.

V napadu so poškodovali stanovanjske zgradbe v regiji Lviv. FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters

40 odstotkov prebivalcev Kijeva brez ogrevanja, jedrska elektrarna Zaporožje brez električne oskrbe

V eksploziji v okrožju Svjatošinski sta bila ranjena dva človeka, je župan Kijeva Vitalij Kličko zapisal na družbenih omrežjih. Prizadeto je bilo tudi južno kijevsko okrožje Holosijev. Brez elektrike je ostalo 15 odstotkov gospodinjstev v mestu, okoli 40 odstotkov prebivalcev pa sedaj nima zagotovljenega ogrevanja.

Ukrajinska jedrska elektrarna v Zaporožju je zaradi ruskega zračnega napada ostala brez oskrbe z električno energijo in trenutno deluje s pomočjo dizelskih generatorjev, je sporočil ukrajinski jedrski operater Energoatom. »Zaradi napadov je bila prekinjena zadnja povezava med zasedeno jedrsko elektrarno Zaporožje in ukrajinskim elektroenergetskim sistemom,« so še zapisali v izjavi. Tiskovni predstavnik ruskega jedrskega operaterja Rosenergoatom pa je Ukrajino okrivil, da je brez očitnega razloga elektrarno odklopila iz električnega omrežja.

Dim po napadu na Kijev. REUTERS/Anna Voitenko FOTO: Staff Reuters

V silovitih raketnih napadih je bil zadet tudi objekt energetske infrastrukture in poškodovana stanovanjska stavba v Odesi, je na Telegramu sporočil vojaški guverner regije Maksim Marčenko. V regiji Harkov pa so po besedah guvernerja zabeležili najmanj 15 napadov na stanovanjske zgradbe in infrastrukturo.

Med prizadetimi regijami so še Vinica in Rivne na zahodu države ter Dnipro in Poltava v osrednji Ukrajini.

Še vedno poteka tudi bitka v Bahmutu, ki je bil v zadnjem času v središču spopadov. Ukrajinska vojska trdi, da je odbila intenzivne ruske napade na mesto, ruske sile pa trdijo, da so prevzele nadzor nad vzhodno polovico mesta.

Zelenski ruske zračne napade označil za sramotno taktiko

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obsodil najnovejše ruske zračne napade, v katerih je umrlo najmanj devet ljudi, in dejal, da se Moskva ponovno poslužuje sramotnih taktik. Opozoril je, da je bilo v napadu prizadetih najmanj deset ukrajinskih regij, v več krajih po državi pa je prišlo do motenj pri ogrevanju in oskrbi z elektriko.

»Sovražnik je izstrelil 81 raket, da bi ponovno ustrahoval Ukrajince, in se tako vrnil k svoji sramotni taktiki. Okupatorji lahko le terorizirajo civiliste,« je dejal Zelenski. Ob tem je vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Valerij Zalužni dodal, da je ukrajinska zračna obrambna prestregla 31 ruskih manevrirnih raket in štiri od osmih brezpilotnih letal šahed.