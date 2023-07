Rusi v Moskvi razstrelili tri ukrajinske drone

Ruska zračna obramba je ponoči preprečila napad z brezpilotnimi letali na Moskvo in sestrelila tri ukrajinske drone, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Moskovski župan Sergej Sobjanin je sporočil, da sta bili v napadu ukrajinskih dronov poškodovani dve poslovni stavbi.

»Ukrajinski brezpilotni letalniki so danes ponoči napadli Moskvo. Pri tem sta bili rahlo poškodovani pročelji dveh poslovnih stavb. Žrtev ali poškodovanih ni,« je na Telegramu objavil moskovski župan Sobjanin.

Zaradi napada so za nekaj časa zaprli mednarodno letališče Vnukovo na jugozahodu Moskve, lete pa preusmerili, poročanje ruske tiskovne agencije TASS povzema AFP.

»Poskus terorističnega napada kijevskega režima z brezpilotnimi letali na cilje v Moskvi je bil onemogočen,« je sporočilo rusko obrambno ministrstvo na Telegramu in dodalo, da so sestrelili en dron, druga dva pa so »nevtralizirali z elektronskim bojevanjem«.

Napadi vse bolj pogosti

Ruska prestolnica Moskva z okolico, ki leži približno 500 kilometrov od ukrajinske meje, je bila od začetka vojne v Ukrajini februarja 2022 redko tarča ukrajinskih napadov, vendar so ti v zadnjem času vse pogostejši.

V začetku maja sta bila dva brezpilotna letalnika sestreljena nad Kremljem, nedolgo zatem pa so ukrajinski droni zadeli več stolpnic v Moskvi. Rusko obrambno ministrstvo je v petek sporočilo, da je ruska zračna obramba preprečila ukrajinski napad z brezpilotnimi letalniki v moskovski regiji. V začetku tega meseca je Rusija sporočila, da je sestrelila pet ukrajinskih dronov, ki so motili delovanje moskovskega mednarodnega letališča Vnukovo.