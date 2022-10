Rusi pripravljajo zaklonišča in preverjajo, ali varujejo pred jedrskim sevanjem

Iz Moskve prihajajo informacije o pripravi zaklonišč po mestu. Kot piše Jutarnji list, je eden izmed stanovalcev moskovske ulice Studenčeskaja povedal, da je bil izdan ukaz za pregled stanja vseh zaklonišč, ki pripadajo zgradbi. »Preverjajo se in pripravljajo, postavljajo klopi,« je povedal. Drugemu stanovalcu pa je predstavnik povedal, da bodo na parkirišče prinesli pograde, zaboje s prvo pomočjo in grelnike.

Istočasno so prebivalci Ulice Demjana Bjednija v Moskvi izvedeli, da zaklonišče v njihovi soseski pripravljajo za sprejem ljudi. Od stanovalcev so tudi zahtevali, da do 18. oktobra umaknejo svoje avte in drugo lastnino s parkirišča pred poslopjem, saj bodo parkirišče odslej uporabljali kot objekt civilne zaščite.

Namestnik moskovskega župana Pjotr Birjukov je na sestanku mestnega sveta Moskve obvestil vse, da se bodo parkirišča po mestu spremenila v objekte civilne zaščite. Po pisanju ruskih medijev je omenjeni sestanek potekla 11. oktobra. Tak ukaz je bil za južni del federacije odrejen že aprila. Prav tako so vzpostavili sistem hitrega obveščanja javnosti o varnostnih grožnjah.

O pregledovanju zaklonišč poročajo tudi iz Sočija, kjer so ukaz prejeli že maja, 18. oktobra pa še enkrat. V dopisu jim je bilo naročeno, naj preverijo uporabnost vseh zaklonišč, med drugim tudi to, ali varujejo pred jedrskim sevanjem. Poleg tega so morali sestaviti seznam vseh zaklonišč, primernih za sprejem ljudi.

Tuji mediji poročajo, da so podobne dopise prejeli tudi v drugih okrajih po državi, ni pa jasno, ali se je to zgodilo po vsej državi. Po podatkih iz leta 2016 Rusija razpolaga s 16.448 zaklonišči, ampak po takratnih podatkih naj bi jih bilo 95 odstotkov neprimernih za sprejem ljudi, saj več kot 20 let niso namenjali sredstev za njihovo vzdrževanje.

