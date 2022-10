Pretresljivi prizori iz Kijeva: tulile so sirene, odjeknilo več eksplozij (VIDEO)

V Kijevu je davi, teden dni po ruskem raketnem obstreljevanju, znova odjeknilo več eksplozij. Pred prvo so se oglasile tudi sirene, ki so opozarjale na možnost zračnega napada. Župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko je potrdil, da se je najmanj ena od eksplozij zgodila v središču mesta.

O treh eksplozijah, ki so odjeknile med 6.30 in 7. uro zjutraj po lokalnem času, so poročali novinarji tujih tiskovnih agencij, na družbenih omrežjih jih je potrdil tudi Kličko.

»Vse službe so na poti do prizorišča. Podrobnosti kasneje,« je zapisal Kličko in ljudi pozval, naj ostanejo v zakloniščih. Kasneje je omenjal možnost, da je šlo za napade z droni, kar je zatrdilo tudi ukrajinsko predsedstvo.

V eni od stavb v mestu naj bi izbruhnil požar, na kraju posredujejo gasilci. Poleg tega naj bi bilo poškodovanih več drugih poslopij. Podatkov o morebitnih žrtvah za zdaj ni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Putin napade označil kot povračilni ukrep

Pred natanko tednom dni je Rusija ob podobnem času Kijev prvič po več mesecih obstreljevala z raketami. Te so poletele tudi v številna druga mesta po državi. V napadih, ki so bili deležni zgražanja mednarodne skupnosti, je bilo ubitih najmanj 19 ljudi, več kot 100 je bilo ranjenih.

Moskva je napade v manjšem obsegu nadaljevala tudi v naslednjih dneh, ko je bila tarča predvsem energetska infrastruktura na zahodu Ukrajine.

Ruski predsednik Vladimir Putin je napade označil kot povračilni ukrep za eksplozijo, ki je pred tem odjeknila na mostu, ki Rusijo povezuje s priključenim ukrajinskim polotokom Krim. V petek je izrazil zadovoljstvo z doseženim in dejal, da za zdaj ne vidijo potrebe po nadaljnjih napadih.