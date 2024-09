Roboti pod Antarktiko

Strokovnjaki ameriške vesoljske agencije Nasa se ne ukvarjajo le z razvojem vesoljskih plovil in tehnologije, ki jo med zvezdami potrebujejo astronavti, zdaj so se lotili tudi izdelave robotov, ki jih bodo poslali v vodo globoko pod ledene plošče na Antarktiki.

Njihova naloga bo ugotoviti, kako hitro se talijo ledene gore in kako hitro se bomo morali zato pripraviti na dvig morske gladine po svetu, kar bi za mnoge dežele pomenilo pravo katastrofo. Nekaj tihooceanskih arhipelagov, med njimi otočja Tuvalu, Vanuatu in Kiribati, je namreč že začelo močno poplavljati, njihova povprečna nadmorska višina je namreč okrog deset metrov. Kmalu naj bi enaka usoda doletela še Maldive, svarijo tamkajšnji prebivalci in okoljevarstveniki.

V Tihem oceanu je precej otokov, ki se dvigajo le nekaj metrov nad gladino. FOTO: Asiandream/getty Images

Eno leto

Omenjeni roboti so trenutno v fazi testiranja, do zdaj so enega poslali do globine sto metrov, kjer je uspešno zbral vse potrebne informacije. V naslednjih mesecih bodo pri Nasi izdelali še več tovrstnih robotov, skupno naj bi jih bilo sprva 10, in jih poslali pod ledene plošče. Tam se bodo nekateri zasidrali na led, drugi pa bodo potovali na različne globine, kjer bodo njihovi senzorji med drugim merili, kako hitro toplejša slana morska voda tali led in kako hitro se spušča hladna voda stopljenega ledu.

Roboti naj bi pod Antarktiko ostali eno leto, v tem času pa naj bi zbrali dovolj informacij, ki bodo strokovnjakom pomagale ustvariti posodobljene in predvsem natančnejše projekcije hitrosti taljenja ledu in dviga morske gladine. Glede na te projekcije bodo nato lahko najbolj ogrožene države opozorili, koliko časa bodo ljudje še lahko živeli na določenih območjih.