Revolucija v prometni signalizaciji! Na Dunaju les namesto aluminija

Da bi varovali okolje, so se v avstrijski prestolnici Dunaj odločili za postavitev prometnih znakov, narejenih iz lesa. Šestinštirideset jih morajo Dunajčani že upoštevati na prenovljenem Trgu Christiana Brode v središču mesta.

100 Toliko evrov stane en lesen prometni znak. 46 Število postavljenih lesenih znakov na Dunaju. 20 Leseni prometni znaki zdržijo toliko let.

Videti so kot navadni prometni znaki, čeprav za njihovo izdelavo namesto aluminija uporabljajo lokalni les, ki je termično obdelan in prevlečen z odbojno folijo. Leseni so prijaznejši do okolja, med njihovo proizvodnjo se v zrak izpusti le tretjina toliko CO 2 kot med izdelavo aluminijastih. Imajo pa enako dolgo, 20-letno življenjsko dobo. Edina slaba stran je cena, v primerjavi z aluminijastimi je treba zanje odšteti dvakrat več – 100 evrov za kos.

Morali bi spremeniti zakonodajo

Pri nas bi si takšne znake lahko obetali le, če bi prej spremenili zakonodajo. »Vertikalna prometna signalizacija na občinskih cestah Mestne občine Ljubljana (MOL) mora izpolnjevati vse zahteve, predpisane s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,« so nam razložili na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet na mestni upravi MOL. In dodali, da mora konstrukcija prometnih in dopolnilnih znakov ter posamezne prometne opreme glede mehanske odpornosti ustrezati standardom in izpolnjevati minimalne zahteve: »Omenjeni standard med tehničnimi zahtevami, ki se nanašajo na materiale, ne navaja lesa.«

Glede na pravilnik se lesenih znakov pri nas ne sme postavljati. FOTO: Jure Eržen

Razlog za to je, pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo, predvsem v izpolnjevanju varnostnih, trajnostnih in tehničnih zahtev. »Vsekakor pa na ministrstvu za infrastrukturo redno spremljamo stanje na področju vertikalne prometne signalizacije ter se sproti seznanjamo z novostmi in dobrimi praksami.«

Da bi leseni prometni znaki na avtocestnem omrežju zagotovo pomenili večji obseg in pogostnost rednega vzdrževanja, pa tudi strošek njihove menjave bi bil večji, saj bi težko zdržali dlje od obstoječih kovinskih, pa menijo v Družbi za avtoceste v RS: »Postavlja se tudi smiselnost njihove postavitve, predvsem iz vidika fleksibilnosti ob močni burji, v zimskih razmerah ipd.«