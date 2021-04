Razlog za skrb: pri potnikih iz Tanzanije odkrili novo različico sars-cov-2

V Afriki so po podatkih afriškega centra za nadzor bolezni potrdili novo različico sars-cov-2. Potrdili so ji pri potnikih iz Tanzanije v Angoli, je danes sporočil vodja centra John Nkengasong. Glede na trenutne ugotovitve so pri novi različici odkrili do 40 mutacij, kar je po oceni Nkengasonga razlog za skrb. Tanzanija že od sredine lanskega leta ne sporoča podatkov o covidu 19, tudi trenutno ni aktualnih informacij o epidemioloških razmerah v državi. Pred kratkim umrli predsednik Tanzanije John Magufuli je šele relativno pozno uvedel blage ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. »Na žalost ne vemo, kako se ta različica odziva na cepiva,« je pojasnil Nkengasong.



Preventivno so vzpostavili sistem nadzora v sosednjih državah Tanzanije, medtem ko v Južni Afriki podrobneje proučujejo novo različico. Na celini so v 18 državah sicer že potrdili britansko različico novega koronavirusa, v 18 pa južnoafriško. »Celina se počasi približuje tretjemu valu, kar je bilo pričakovano,« je povedal Nkengasong. Medtem ko na zahodu in jugu Afrike še beležijo upad novih okužb, so te po njegovem mnenju v porastu v osrednji, vzhodni in severni Afriki.



Nkengasong odobrava načrt, da bodo cepivo proti covidu 19 proizvajali tudi v Afriki. Afriška unija se je namreč s podjetjem Johnson & Johnson dogovorila o nabavi 400 milijonov odmerkov cepiva, večji del tega pa naj bi proizvedli v Južni Afriki. Na drugi strani je posvaril pred ozkim grlom glede dobave cepiv iz Indije. To da bo upočasnilo prizadevanja glede cepljenja prebivalstva.



Afriške države so doslej prejele okoli 30 milijonov odmerkov cepiva, 28 držav ga je prejelo v okviru pobude Covax, 20 držav pa tudi v okviru dvostranskih odnosov. V Afriki so od izbruha novega koronavirusa potrdili okoli 4,2 milijona okužb, kar je okoli 3,3 odstotke vseh potrjenih okužb na svetu. V povezavi s covidom 19 je umrlo okoli 112.000 ljudi.

