Razburjenje zaradi incidenta na pogrebu 44-letne nacistke

Predstavniki katoliške in judovske skupnosti v Italiji so na nogah, ostro namreč obsojajo incident, ki se je v torek zgodil v Rimu, na pogrebu Alessie Augello, 44-letne pripadnice skrajne desničarske skupine Forza Nuova.

Na pogrebu so namreč njeni somišljeniki čez krsto razpeli zastavo z nacističnim simbolom, kljukastim križem, in ji salutirali z nacističnim pozdravom.

Kot so sporočili iz vodstva Rimskokatoliške cerkve, duhovniki v cerkvi Svete Lucije niso vedeli, da se bo zgodilo kaj takega, in so nad potezo ogorčeni.

Odzvali so se tudi v judovski skupnosti in zapisali, da je »nesprejemljivo, da se simbol svastike dandanes še prikazuje v javnosti, še zlasti v mestu, ki je v živo spremljalo deportacijo Židov, ki so jo opravili nacisti in njihovi fašistični kolaboranti«.

Dogodek že preiskuje policija. Podoben incident so sicer v Rimu imeli že lani marca.