Putinu to ne bo všeč: Natova vojska bo z novo pridobitvijo postala precej močnejša

Evropske partnerice v zvezi Nato so podpisale pogodbo za skupinsko nabavo do 1000 raketnih sistemov patriot, s čimer želijo okrepiti zračno obrambo v luči ruske grožnje, so danes sporočili iz zavezništva. Dogovor so sklenile Nemčija, Nizozemska, Romunija in Španija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dogovor naj bi bil vreden okoli 5,5 milijarde dolarjev. Generalni sekretar zveze Jens Stoltenberg je pozdravil dogovor, s katerim bi okrepili zračno obrambo zavezništva.

»Ruski raketni napadi in napadi brezpilotnih letal na ukrajinske civiliste, mesta in vasi kažejo, kako pomembna je sodobna zračna obramba. Povečanje proizvodnje streliva je ključnega pomena za ukrajinsko in našo varnost,« je dejal Stoltenberg.

Sistemi patriot so izredno učinkovito orožje. FOTO: Janis Laizans Reuters

Natove zaveznice, med njimi ZDA in Nemčija, so od začetka ruske invazije v Ukrajino poslale več ameriških sistemov zračne obrambe patriot. Zaradi dobav so zaloge pošle, ZDA pa so se morale za podporo pri obnovitvi zaloge zanesti na druge zaveznike, kot je Japonska.

Evropa bo sama proizvedla 1000 raketnih sistemov

Nizozemska obrambna ministrica Kajsa Ollongren je na družbenih omrežjih zapisala, da bo Evropa sama proizvedla 1000 raketnih sistemov. »To kaže, da evropsko sodelovanje zagotavlja konkreten uspeh,« je dodala.

En obrambni sistem stane okoli štiri milijone dolarjev, v okviru dogovora pa bodo dobavljeni tudi drugi deli, kot so testna oprema in rezervni deli za nadaljnjo vzdrževanje.