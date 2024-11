Putinovega kritika našli mrtvega v Beogradu

V Beogradu je umrl 53-letni ruski novinar in vrhunski kuhar Aleksej Zimin, ki je bil tudi ostri kritik Vladimirja Putina, še posebej glasno je izražal svoje nestrinjanje z vojno v Ukrajini. »Vrnite naše vojake domov,« je pred dvema letoma denimo zapisal na družbenih omrežjih, pa tudi: »Ustavite vojno. Ukažite vojski umik in omogočite našim vojakom, da se vrnejo domov.« Zaradi tovrstnih izjav so mu v domovini ukinili kuharsko oddajo, razloga pa niso niti poskušali skriti. »Oddaja je ukinjena zaradi protivojnih objav, ki jih voditelj delil na družbenih medijih,« je takrat dejal visoki ruski politik Ilija Ponomarev.

Vzrok smrti še ni potrjen, naj pa bi imel Zimin, ki so ga neodzivnega našli v njegovem najetem stanovanju, na glavi rano. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja Telegraf, naj bi lastnik stanovanja en teden neuspešno poskušal priti v stik s svojim podnajemnikom, nato pa se je odločil, da preveri, ali je z njim vse v redu ter našel njegovo truplo.

Novico o smrti svojega šefa so objavili tudi zaposleni v restavraciji Zima, kjer so nanizali nekatere od njegovih mnogih dosežkov iz sveta kulinarike in novinarstva. »Med svojim neverjetnim življenjem je Aleksej Zimin dosegel veliko. Vodil je ogromno kulinaričnih oddaj, napisal mnogo kuharskih knjig, ustanovil veliko uspešnih restavracij, delal kot urednik ali pomočnik urednika več uglednih svetovnih revij. Za nas pa Aleksej ni bil samo šef in sodelavec, ampak tudi prijatelj, tesni sopotnik, s katerim smo delili ogromno izkušenj, dobrih, a tudi žalostnih. Neizmerno hvaležni smo za vse lepe besede, ki smo jih slišali danes v spomin Alekseju. To bolečo izgubo delimo z vami, Aleksejevi družini pa celotna ekipa izreka sožalje in žaluje skupaj z njimi,« so zapisali.