Putinova učiteljica razkrila, kakšen je bil kot otrok

Tuji mediji so poobjavili spomine nekdanje učiteljice ruskega predsednika Vladimirja Putina Vere Gurevič, ki je leta 2000 za nemški Spiegel spregovorila o svojem nekdanjem učencu. Ob gledanju fotografij iz Putinovega otroštva, se je spomnila, kakšen je bil kot otrok, povzema Index.hr.

Trdila je, da je bil Putin nasilen otrok, da je svojemu sošolcu pri 14 letih zlomil nogo. Takrat naj bi ji povedal, da nekateri ljudje razumejo samo nasilje. »Dokazoval je, da se lahko vedno brani pred nekom. In ko je postajal močnejši, se je ta njegova lastnost postajala vse bolj izrazita,« je dejala.

Rojen je bil 7. oktobra 1952 v nekdanjem Leningradu, danes Sankt-Peterburgu, ki je bil v 2. svetovni vojni pod 900 dnevnim obleganjem. Več kot milijon ljudi naj bi takrat umrlo zaradi lakote, med njimi tudi Putinova mama Marija, medtem ko se je oče boril. Med vojno naj bi umrla še dva njuna otroka, piše Index.

Masha Gessen, avtorica knjige Človek brez obraza: Neverjetni vzpon Vladimirja Putina, je zapisala, da je bil Putin kot otrok prepuščen sam sebi, tako kot številni drugi otroci. »Pogosto so ga maltretirali, vse dokler se ni začel učiti sambe, različice borilne veščine, in pozneje prešel na judo. »Zdaj ima črni pas in želi, da to ve ves svet. On je oster, zelo ambiciozen in zelo zelo pohlepen,« je zapisala Gessen.

Dodaja, da so ta pohlep v Putinu vzgojili njegovi starši. Kot najstnik je imel ročno uro, česar še njegov oče ni imel. Ko so dobili avto, so ga dali svojemu sinu študentu. Gassen še trdi, da se Putin ravno zato čuti kot izbranec.