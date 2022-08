Atentat? 'Putinov Rasputin' gledal, kako mu je pred očmi zgorela hči (VIDEO)

Ruski mediji poročajo, da je umrla Darja Dugina, hči ruskega filozofa Aleksandra Dugina in tesnega sodelavca ruskega predsednika Vladmirja Putina. Umrla je, ko je vozilo, s katerim je vozila proti domu nenadoma eksplodiralo. »Ko je zavila z avtoceste Mozhaiskoye v bližini mesta Bolshiye Vyazemi, je prišlo do eksplozije in avto je v trenutku zagorel,« je po poročanju agencije TASS dejal Andrej Krasnov, šef gibanja Ruski horizont, ki je tudi osebni spremljevalec družine Dugin.

Preiskovalci na kraju, kjer je umrla Darja Dugin. FOTO: Investigative Committee Of Russi Via Reuters

Krasnov je razkril še, da je Darja vozila očetovo vozilo, zato verjame, da tarča ni bila le ona, temveč njen oče, ki bi moral biti v vozilu z njo. Darja in Aleksander sta se skupaj udeležila nekega dogodka, a se je njen oče odločil, da se bo domov peljal z drugim avtomobilom.

Na spletu so se že pojavili posnetki gorečega vozila, na enem izmed njih pa naj bi bil tudi Dugin, ki je nemočno opazoval, kako je ogenj zajel vozilo, v katerem je bila njegova hči. Aleksandar Dugin je radikalni filozof in avtor, ki velja za enega od ideologov ruskega napada na Ukrajino. Na Zahodu ga pogosto imenujejo za 'Putinove možgane', kar naj bi pomenilo, da ima velik vpliv na ruskega predsednika in njegovo razmišljanje. Prijel pa se ga je tudi vzdevek 'Putinov Rasputin'.