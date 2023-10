Putinov masaker v vzhodni Ukrajini: najmanj 49 ubitih v trgovini s hrano (VIDEO)

V ruskem raketnem napadu v regiji Harkov na vzhodu Ukrajine, kjer naj bi zadeli trgovino in kavarno v vasi Groza blizu mesta Kupjansk, je bilo ubitih najmanj 49 ljudi, je danes sporočilo ukrajinsko tožilstvo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za brutalen zločin in teroristično dejanje. Ob tem je izrazil sožalje vsem, ki so v napadu izgubili sorodnike ali prijatelje.

Guverner regije Harkov Oleg Sinegubov je po poročanju britanskega BBC v objavi na družbenih omrežjih zapisal, da je bil med smrtnimi žrtvami tudi šestletni deček. Objavil je tudi več fotografij, na katerih je videti reševalce in kupe ruševin.

Odzvalo se je tudi ukrajinsko zunanje ministrstvo, ki je v objavi na omrežju X zapisalo, da je Rusija »namerno in barbarsko napadla civilne cilje - kavarno in trgovino v vasi Groza v okrožju Kupjansk«. Dodali so, da je bilo v napadu ubitih najmanj 49 ljudi, še najmanj šest pa ranjenih.

O napadu so danes poročali tudi iz regije Herson na jugu Ukrajine, kjer naj bi ruske sile obstreljevale bolnišnico v mestu Berislav, je sporočil vodja regionalne vojaške uprave Oleksandr Prokudin. V napadu naj bi bila poškodovana voznik reševalnega vozila in zdravnik, smrtnih žrtev pa Prokudin ni omenjal.