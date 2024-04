Turški medijski mogotec potrdil: Vlagal bom v NK Maribor

Turški poslovnež Alcun Ilicali bo v prihodnje postal vlagatelj v NK Maribor, poroča spletni portal Sportklub. Turški medijski mogotec, ki je tudi lastnik angleškega drugoligaša Hull Cityja, podrobnosti o bodočem sodelovanju sicer še ni razkril.

»Po raziskovanju, kateri klub je v Sloveniji najprimernejši za nas, smo se odločili, da je ta klub Maribor. V Mariboru sem bil prejšnji teden, zelo mi je všeč mesto, zelo všeč mi je stadion in zelo so mi všeč ljudje, ki vodijo klub,« je dejal Ilicali.

Dodal je, da je pri vlaganju na nogometno sceno v Sloveniji razmišljal tudi o drugih klubih, Olimpiji in Muri, a se je nazadnje odločil za Maribor. Glavni dejavniki, ki so ga prepričali, so bili navijači, ljudje v klubu, mesto in tudi lokacija, saj je zanj zelo pomembno, da ima v bližini letališče.

»Če vložiš v klub v Sloveniji, boš morda izgubil milijone. A če ta klub dvigneš na visoko raven, boš te milijone nazaj dobil z obrestmi. Res je, tveganje je veliko, ampak to je tisto, kar me privlači. Uspeh je namreč lahko ogromen,« je še dodal o morebitnem tveganju pri poslu v Sloveniji.

O tem, kaj namerava izboljšati v Mariboru, pa je dejal: »Skupaj si želimo pisati zgodbe o uspehu, največje v zgodovini kluba. Zakaj ne bi šli navzgor? Proti evropski ligi, celo proti ligi prvakov. Zanima me rast. Moj načrt je, da postanemo družina, da še povečamo navijaško bazo, privabimo nove navijače ... Zame niso pomembne materialne stvari, pomembno je, da vsi čutimo klub. To je moja želja in s tem namenom prihajam. Samo skupaj lahko dosežemo velike stvari.«