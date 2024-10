Putin upihnil 72. rojstnodnevno svečko, oboževalci mu sporočajo: Bog, čuvaj nam carja! (VIDEO)

Danes, na njegov 72. rojstni dan, so nekateri njegovi privrženci predsednika Vladimirja Putina imenovali »car« in dodali, da je nekdanji vohun KGB dvignil Rusijo s kolen in da bo premagal Zahod v vojni v Ukrajini.

»S Putinom bomo zmagali. Močan predsednik pomeni močno Rusijo,« je ob tem dejal predsednik ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin.

Voditelj Kremlja z najdaljšim stažem po Stalinu

Putin, ki je Kremelj prevzel leta 1991, le osem let po razpadu Sovjetske zveze, je voditelj Kremlja z najdaljšim stažem po Josifu Stalinu, ki je leta 1953 umrl na svoji dači v bližini Moskve v starosti 74 let.

Putinu, ki so ga zahodni voditelji razglasili za morilca in vojnega zločinca, je po anketah ruskega javnega mnenja priljubljenost v Rusiji narasla, odkar je februarja 2022 ukazal na tisoče vojakov za invazijo na Ukrajino.

V nasprotju z večino ruskih zgodovinskih voditeljev Putin nima očitnega naslednika, več ruskih virov pa meni, da tudi nima resnih tekmecev.

Zdaj je, kot pravijo ruski uradniki, v najtežjem konfliktu z Zahodom po hladni vojni.