Alarmi zvonijo: Putin se pripravlja na vojno proti še eni državi?

Ruska odcepljena regija Pridnestrje bi lahko izvedla referendum za pridružitev Rusiji na napovedanem pridnestrskem kongresu poslancev, predvidenem za 28. februar, navaja Inštitut za preučevanje vojne (ISW).

Razlog zato naj bi bila domnevna potreba po zaščiti ruskih državljano v Pridnestrju pred grožnjami iz Moldavije ali Nata ali obojega.

Vladimir Putin. FOTO: Sputnik Via Reuters

Pridnestrska republika je prorusko odcepljena regija v vzhodni Moldaviji s približno 470.000 prebivalci, ki je leta 1990 nezakonito razglasila neodvisnost od Moldavske sovjetske socialistične republike.

Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v najslabšem primeru napovedal priključitev Pridnestrja med načrtovanim nagovorom ruski zvezni skupščini 29. februarja, čeprav se to po mnenju ISW zdi malo verjetno. Bolj verjetno je, da bo Putin pozdravil vse ukrepe, ki jih bo sprejel pridnestrski kongres poslancev.

Prozahodna Moldavija je trn v peti Putina

Moldavija je nekdanja sovjetska država med Romunijo in Ukrajino in ima približno 2,6 milijona prebivalcev. Moldavski parlament ima prozahodno večino, prozahodna predsednica Moldavije Maia Sandu pa si prizadeva za vstop Moldavije v Evropsko unijo. Njena vlada je izboljšala odnose z EU, odkar je leta 2020 prevzela položaj, voditelji EU pa so Moldaviji junija 2022 podelili status kandidatke.

Predsednica Moldavije Maia Sandu. FOTO: Vladislav Culiomza Reuters

Nobena članica Združenih narodov (ZN) sicer ne priznava suverenosti Pridnestrja in ZN menijo, da je regija del Moldavije, a Moskva bi lahko uporabila Pridnestrje kot lokacijo za izvajanje hibridnih vojnih operacij proti Moldaviji, Ukrajini in Natu.

Evropska unija bo vedno podpirala samostojnost in suverenost Ukrajine, so danes v skupni izjavi pred drugo obletnico ruske invazije na Ukrajino med drugim zapisali najvišji predstavniki EU. Ob tem so ostro obsodili Rusijo in poudarili, da bodo odgovorni za brutalno agresijo plačali za svoja dejanja in kršitve mednarodnega prava.

Navsezadnje bi po mnenju ISW Kremelj lahko poskušal destabilizirati Moldavijo prek Pridnestrja, da bi ustvaril krizo na jugovzhodnem krilu Nata.