Putin razburjen: Rusija je žrtev nacizma

Ruski predsednik Vladimir Putin je Zahodu očital, da ima nacističen odnos do ruske kulture. Med drugim je ocenil, da se dogaja diskriminacija vsega, kar je povezano z Rusijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Takšno množično kampanjo uničenja sporne literature so nazadnje pred skoraj 90 leti izvajali nacisti v Nemčiji, je po današnjem srečanju z ruskimi umetniki in kulturnimi delavci dejal Putin. »Čajkovskega, Šostakoviča in Rahmaninova umikajo iz napovedih koncertov, prepovedi veljajo tudi za ruske avtorje in njihove knjige,« je še dejal Putin in naredil primerjavo z nacističnim sežiganjem knjig v Hitlerjevi Nemčiji.

Diskriminacija ruske kulture

Dodal je, da želi Zahod v teh dneh odpovedati vso tisočletno rusko državo in njen narod. Ob dnevu kulturnih ustvarjalcev je še dejal, da se ob soglasju vladajočih elit dogaja diskriminacija vsega, kar je povezano z Rusijo.

Ruski predsednik (69) je tudi kritiziral dejstvo, da hollywoodski filmi prikazujejo, kot da so samo ZDA v drugi svetovni vojni osvobodile Evropo izpod hitlerjevskega režima, izpuščen pa je pogum Rdeče armade tedanje Sovjetske zveze in njenih vojakov, ki so odločilno prispevali k zmagi nad Hitlerjem. »To je v naši državi nepredstavljivo,« je še dejal Putin in dodal, da je za Rusijo nacionalna kultura neločljiva od domovine in da ni prostora za nestrpnost. »Kulturna raznolikost je ponos družbe, je moč in prednost naše države,« je še dejal ruski predsednik.

Ukrajina očita Rusiji, da na zasedenih ozemljih iz knjižnic odnaša neželeno ukrajinsko literaturo. Rusija na drugi strani trdi, da v Ukrajini zatirajo ruski jezik.

Več ruskih umetnikov, ki so blizu Kremlju, kot je dirigent in Putinov prijatelj Valerij Gergijev, so po ruskem napadu na Ukrajino 24. februarja ostali brez angažmajev v EU in ZDA. Številni ruski umetniki so tudi zapustili Rusijo ali odstopili s svojih funkcij, ker ne podpirajo Putinove vojne proti Ukrajini.