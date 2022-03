Zelenski ponoči okaral EU: Če bi to storili prej, nas Rusija morda ne bi napadla

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ponoči nagovoril voditelje držav članic EU in se jim zahvalil za sankcije proti Rusiji, a obenem menil, da so jih uvedli nekoliko prepozno. Če bi se zanje odločili prej, se Rusija morebiti ne bi spustila v vojno proti Ukrajini, je voditeljem v Bruslju sporočil prek video povezave.

»Uvedli ste sankcije. Hvaležni smo. To so močni koraki,« je dejal. »A bilo je nekoliko pozno,« je dodal ter nadaljeval, da v primeru preventivnih sankcij vojne morda sploh ne bi bilo.

Izpostavil je tudi plinovod Severni tok 2 in nakazal, da Rusija v primeru zgodnejše blokade ne bi ustvarila »plinske krize«. Znova se je na evropske države obrnil tudi s pozivom, naj odobrijo prošnjo Ukrajine za pridružitev Evropski uniji. »Tu vas pozivam, ne bodite pozni,« je dejal v nagovoru, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

Kritičen do Madžarske

V njem se je tudi ločeno obrnil na posamezne članice in pri tem izpostavljal njihovo raven podpore Ukrajini. Medtem ko je številne pohvalil, je drugim očital, da so bile bodisi pozne ali nenaklonjene ukrepom. Zlasti je bil kritičen do Madžarske. »Tu se želim ustaviti in biti pošten. Enkrat in za vselej se morate odločiti, s kom ste,« je dejal. Državo je pozval, naj neha omahovati pri sankcijah in dopusti prevoz orožja, poroča britanski BBC.

Voditelji članic EU se v Bruslju od četrtka sestajajo na dvodnevnem vrhu, posvečenem prav Ukrajini. Med drugim so ponoči pozvali k vzpostavitvi solidarnostnega sklada za Ukrajino v pomoč tamkajšnji vladi pri zagotavljanju takojšnjih potreb in pri obnovi države po koncu vojne. Rusijo so tudi znova pozvali k ustavitvi agresije nad Ukrajino.