Putin oster do Kijeva: »Kijevski režim izvedel še eno obsežno provokacijo«

Ruski predsednik Vladimir Putin je po vdoru ukrajinskih sil v rusko obmejno regijo Kursk danes obtožil Kijev »obsežne provokacije«. Spopadi na območju se nadaljujejo drugi dan, so sporočili v Moskvi in zatrdili, da je ruskim silam uspelo preprečiti nadaljnje napredovanje »sovražnikovih sil«.

Putin je dan po ukrajinskih napadih na regijo Kursk danes dejal, da je »kijevski režim izvedel še eno obsežno provokacijo«. Pri tem »nediskriminatorno strelja iz različnih vrst orožja, vključno z raketami, na civilne zgradbe, stanovanjske hiše in reševalna vozila«, je dejal predsednik na seji vlade, ki jo je na Telegramu delno prenašal Kremelj.

Putin je še pojasnil, da se bo na srečanju z ministrstvom za obrambo, generalštabom ruskih oboroženih sil in rusko obveščevalno službo FSB v kratkem podrobneje seznanil z razmerami na območju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je pred tem danes sporočilo, da je ruska vojska preprečila prodor ukrajinskih sil v regijo Kursk, ki se je začel v torek zjutraj. Ukrajinska stran naj bi izgubila 260 vojakov in 50 oklepnih vozil. Teh trditev po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Po navedbah obrambnega ministrstva so bili na obmejno območje napoteni dodatni vojaki in pripadniki FSB, ki so zadolženi za varovanje meje.

Kot je še navedlo v današnji izjavi, spopadi še potekajo, ob tem pa poudarilo, da je bilo »sovražnikovo gibanje naprej na rusko ozemlje preprečeno«, poroča AFP.

Od začetka napadov je bilo po podatkih ruskih oblasti ubitih najmanj pet ljudi, 24 pa ranjenih, med njimi tudi otroci. Z obmejnega območja so evakuirali na tisoče ljudi in odpovedali vsa množična zborovanja.

Sprožil kazenski postopek

Preiskovalni odbor v Moskvi, najvišji ruski organ pregona, je medtem sprožil kazenski postopek zaradi terorističnega napada na rusko ozemlje, kot je uradno navedel.

Ukrajina odgovornosti za vdor na rusko ozemlje, najresnejši v zadnjih mesecih, ni prevzela. Je pa varnostni vir v Ukrajini za AFP povedal, da je Kijev v torek nad regijo Kursk z dronom sestrelil ruski helikopter.

Na napade je na družbenih omrežjih namigoval tudi svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak, ne da bi jih pri tem izrecno omenil. Moskva je svoje »obmejne regije nekaznovano uporabljala za množične zračne in topniške napade«, je dejal.

Tarča ukrajinskih napadov z raketami in droni sta bili ponoči tudi regiji Voronež in Belgorod, od koder lokalne oblasti poročajo o škodi.