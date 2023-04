Putin obiskal regiji Herson in Lugansk v Ukrajini, a kdaj, ostaja skrivnost (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin je obiskal regiji Herson in Lugansk v Ukrajini, ki si jih je Rusija septembra lani po mednarodno nepriznanih referendumih enostransko priključila, in se srečal s tamkajšnjimi ruskimi vojaki in poveljniki.

Ruski predsednik Vladimir Putin je obiskal poveljstvo armadne skupine v regiji Herson v Ukrajini pod ruskim nadzorom. FOTO: Kremlin.ru Via Reuters

»Vrhovni poveljnik ruskih oboroženih sil je obiskal poveljstvo vojaške skupine Dneper v regiji Herson na jugu ter poveljstvo ruske nacionalne garde v regiji Lugansk na vzhodu,« so sporočili iz Kremlja, pri čemer pa niso navedli, kdaj natanko je Putin opravil obisk.

Med obiski je predsednik poslušal poročila vojaških poveljnikov o razmerah v regijah Herson, Zaporožje in Lugansk. FOTO: Kremlin.ru Via Reuters

To je bil sicer prvi obisk ruskega predsednika v omenjenih regijah, ki si ju je Rusija septembra lani po mednarodno nepriznanih referendumih skupaj z regijama Zaporožje in Doneck enostransko priključila. Pred tem se je Putin sicer že mudil na obiskih na Krimu in v Mariupolju. Takrat je obiskal tudi Rostov na Donu, kjer je imel sestanek in prejel poročila vojaških poveljnikov v štabu posebne vojaške operacije.

»Pomembno mi je, da slišim vaše mnenje o razmerah, da vam prisluhnem in izmenjam informacije,« je v videoposnetku, ki ga je objavil Kremelj, dejal dolgoletni ruski voditelj. Vojakom je tudi zaželel veselo veliko noč, ki so jo pravoslavni kristjani obeležili minulo nedeljo, in jim podaril ikono.

Poslušal poročila vojaških poveljnikov

Delovna obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina v poveljstvu bojne skupine v Hersonski regiji in v poveljstvu skupine Nacionalne garde v Ljudski republiki Lugansk (LNR) nista bila vnaprej pripravljena, je poročal tisk v Kremlju.

