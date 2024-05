Dars prosi za strpnost: začenja se velika obnova na tem odseku štajerske avtoceste

Danes bodo po napovedih Darsa stekla pripravljalna dela za celovito obnovo 3,7-kilometrskega odseka štajerske avtoceste med Framom in Slovensko Bistrico. Obnovitvena dela, ki jih bosta po pogodbi za skoraj 21,8 milijona evrov z davkom izvedla Pomgrad in CP Ptuj, naj bi v treh fazah trajala do sredine oktobra.

Najprej bo proti Ljubljani in proti Mariboru zaprt prehitevalni pas

Med predvidoma enomesečno prvo fazo prenove bodo namreč dela potekala na vmesnem ločilnem pasu avtoceste. Promet bo v tem času še vedno potekal po obeh polovicah avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer.

Predvidoma 5. junija bo nato sledila preusmeritev prometa na polovico avtoceste, kjer bo promet urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer. V drugi fazi bo vzpostavljena popolna zapora smernega vozišča proti Mariboru, promet pa bo preusmerjen na vozišče proti Ljubljani. V tretji fazi bo nato sledila še zapora vozišča proti Ljubljani, promet pa bo po dveh pasovih tekel na smernem vozišču proti Mariboru.

Čeprav je odsek med Framom in Slovensko Bistrico po navedbah Darsa med srednje obremenjenimi, je predvsem v prometnih konicah pričakovati zgostitve prometa in zastoje. V povprečju sicer odsek na letni ravni v obe smeri vožnje dnevno prevozi več kot 46.000 vozil, od tega skoraj 7000 tovornih.

Odsek je star tri desetletja in je, kot so pojasnili na Darsu, dotrajan. Od odprtja namreč ni bil deležen obsežnejših obnovitvenih del. Poleg obnove cestišča in objektov bodo na območju odstavnega pasu v sklopu obnove vozišče razširili, predvidena je tudi obojestranska razširitev obeh mostov na odseku. Sredinski ločilni pas bo po novem predstavljala betonska varnostna ograja, postavljene bodo tudi protihrupne ograje.

Še bistveno večja prenova se, če ne bo vnovičnih zapletov, obeta v 2025, ko naj bi vendarle stekla temeljita prenova odseka med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, ki ga med drugim sestavljata dva predora in več viaduktov. Dars je skladno z napovedmi ravno ta teden objavil ponovljen javni razpis za obnovo tega dela štajerske avtoceste, potem ko je prvega lani dvakrat razveljavila Državna revizijska komisija. Obseg predvidenih del na tokratnem razpisu je sicer nekoliko ožji kot na prvotnem razpisu.