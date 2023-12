Ste slišali, kako je Fajonova zavrnila Putinovo ponudbo? Oglasil se je general Zedinjene Slovenske varde (VIDEO)

Poročali smo že, da je ruski predsednik Vladimir Putin sprejel več novoimenovanih veleposlanikov v Moskvi, med njimi novo slovensko veleposlanico Darjo Bavdaž Kuret. V pogovoru z njo je ocenil, da je dvostranski dialog med Moskvo in Ljubljano zastal, in zagotovil, da ga je Rusija pripravljena obnoviti, če bo slovenska stran to želela.

Sprejem nove slovenske veleposlanice v Moskvi ne spreminja ničesar

Predaja akreditivnega pisma nove slovenske veleposlanice ruskemu predsedniku je povsem običajen postopek, ki ne spreminja ničesar, je kasneje izjavila zunanja ministrica Tanja Fajon. Poudarila je, da Slovenija še naprej obsoja rusko agresijo v Ukrajini, Kijevu pa bo stala ob strani, dokler bo to potrebno.

Tanja Fajon. FOTO: Jože Suhadolnik

»Gre za povsem običajen postopek, ki ne spreminja ničesar,« je pojasnila Fajonova. Spomnila je, da sta zaradi invazije na Ukrajino tako Slovenija kot Rusija zmanjšali število diplomatskega osebja in omejili stike.

»Še vedno obsojamo rusko agresijo v Ukrajini. Trudimo se storiti vse, da bi ustavili nasilje in dosegli mir v Ukrajini. Ukrajini pa bomo stali ob strani, dokler bo to potrebno,« je dodala.

Vladimir Putin. FOTO: Sputnik Via Reuters

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock, ki jo je Fajonova gostila v Ljubljani, pa je povedala, da je Putin v Kremlju sprejel tudi nemškega veleposlanika. Dodala je, da je Nemčija sicer v preteklosti zaradi kršitev človekovih pravic že zaprla nekatera svoja veleposlaništva, a takšen pristop je bil po njenem mnenju napačen.

Ocenila je, da bi bilo zapiranje veleposlaništev v Moskvi darilo za Putina. »Zato ne samo Slovenija, ne samo 19 drugih držav, ampak tudi Nemčija pošilja novega veleposlanika v Rusijo z namenom, da bi videli, kaj se tam dogaja, in da bi imeli predstavništvo, kjer bi ljudje lahko zaprosili za vizume,« je dodala.

Znani vardist za obnovitev odnosov z Rusijo

Ob tem se je oglasil tudi znani vardist Ivan Bolfek. Tako meni, da je obnovitev odnosov z Rusijo je v narodnem interesu Slovencev.

»Dolžnost slovenske politike je, v prvi vrsti skrbeti za slovenski narodni interes, saj Slovenija temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Zato je treba ravnati modro in vsekakor sprejeti ponujeno roko sodelovanja. Kakršnokoli drugačno ravnanje nedvomno pomeni izdajo slovenskih narodnih interesov!«, je razložil.