Helena Blagne obeležuje pomembno obletnico. Pred 35 leti se je zgodilo (FOTO)

Helena Blagne je na slovenski glasbeni sceni pustila velik pečat. Do danes je izdala že veliko število albumov, a le eden izmed njih je prvi. Od izida prvega pa te tedni mineva 35 let. 4. maja leta 1989 je izšel pri legendarni jugoslovanski založbi Jugoton.

Slovenska glasbena diva na ta pomembni trenutek v glasbeni karieri ni pozabila in je na družbenih omrežjih objavila sliko svoje prve plošče. Na prvi strani plošče je njena slika. Kot lahko vidimo, je imela na začetku svoje glasbene kariere nekoliko temnejšo pričesko kot kasneje, ko smo jo poznali kot svetlolasko.

S komentarjem se je oglasil tudi pevec Nace Junkar, ki je med drugim zapisal, da je bilo 1989 izjemno leto. Helena in Nace sta večkrat skupaj zapela. Številni se ju spomnijo po skladbi Vrniva se na najino obalo.

Helena je v svoji karieri izdala veliko uspešnic. Mačo, zgrabi za krtačo, Reci mi, Led in sol, Moj dom in prej omenjena pesem z Nacetom so le nekatere izmed njih.

Tudi njeni videospoti imajo veliko ogledov. Tisti za skladbo Ti boš vedno prvi je imel v času pisanja tega članka na youtubu že preko 3,1 milijona ogledov. Veliko, preko 1,4 milijona, pa jih je imel tudi tisti za skladbo Kar bo, pa bo.