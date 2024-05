Fajonova na mirovni misiji

Zunanja ministrica Tanja Fajon danes začenja svoj drugi obisk Izraela in zasedenega Zahodnega brega od začetka vojne v Gazi. Sestala se bo s predstavniki obeh strani ter z njimi ocenila in raziskala možnosti napredovanja v smeri razrešitve bližnjevzhodnega konflikta, je sporočilo zunanje ministrstvo.

Ministrica se bo med obiskom sestala z izraelskim predsednikom Jicakom Hercogom in zunanjim ministrom Izraelom Kacem, pa tudi s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom ter palestinskim predsednikom vlade in zunanjim ministrom Mohamedom Mustafo.

Fajon je že januarja na zasedanju zunanjih ministrov članic EU poudarila, da je palestinska država edino jamstvo za varnost Izraelcev. V začetku marca se je s Kacem pogovarjala po telefonu in mu prenesla pričakovanja Slovenije za takojšnje premirje v Gazi, sklenitev dogovora o talcih, opustitev namere za napad na Rafo in zagotovitev humanitarne pomoči ter osnovnih storitev civilistom v Gazi.

To bo že drugi obisk ministrice Tanje Fajon v Izraelu in Palestini od začetka vojne v Gazi. Tam se je namreč mudila že novembra, ko je izpostavila, da je edino zagotovilo za varnost Izraela mirovni proces, ki bo vodil k priznanju palestinske države.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so medtem ob robu marčevskega vrha EU sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne.

Slovenija je zatem v Varnostnem svetu ZN glasovala za polnopravno članstvo Palestine v ZN, ki pa so ga ZDA ustavile z vetom. Zaradi glasovanja je izraelsko zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo slovensko veleposlanico v Tel Avivu Andrejo Purkart Martinez.