Prvih 100 bo v tem mestu prihodnosti živelo brezplačno

Mesto Woven ob vznožju gore Fudži na Japonskem je projekt podjetja Toyota. Mesto prihodnosti bo delovalo kot živi laboratorij za razvoj naprednih tehnologij. Prvi ga bodo naselili zaposleni pri Toyoti, ki bodo tam živeli brezplačno. Podjetje bo izbralo 100 zaposlenih, ki bodo dobili to možnost. Ti pionirji bodo ključni pri preizkušanju in razvoju eksperimentalne tehnologije podjetja.

Woven se bo postopoma širil, navsezadnje naj bi postal dom do 2200 prebivalcem. Med njimi bodo inovatorji, njihove družine in hišni ljubljenčki. Mesto naj bi postalo inkubator za tehnologije prihodnosti, ki bi lahko nekoč našle svoje mesto v vsakem domu. Med tehnologijami, ki bodo v uporabi, so droni, interaktivni robotski ljubljenčki in roboti za vsakodnevne naloge. Droni bodo zagotavljali varnost prebivalcev, na primer s spremljanjem na poti domov ponoči, medtem ko bodo robotski ljubljenčki pomagali starejšim prebivalcem pri vsakodnevnih opravilih in jim delali družbo. Roboti za vsakodnevne naloge bodo olajšali življenje prebivalcev z avtomatizacijo različnih gospodinjskih opravil.

Premikali se bodo z letečimi taksiji in avtonomnimi vozili.

Ena izmed ključnih inovacij, ki se razvijajo v tem mestu, je avtonomna vožnja. Toyota si prizadeva za razvoj samovozečih vozil, ki bodo varno in učinkovito prevozno sredstvo. Poleg tega podjetje sodeluje z Joby Aviation pri razvoju letečega robotaksija, ki je že opravil več kot 300 popolnoma avtomatiziranih poletov.

V mestu je ogromno zelenja na vsakem koraku.

Toyota namerava uporabiti umetno inteligenco (UI) za virtualno interakcijo z mestom in njegovimi projekti. To pomeni, da bodo prebivalci lahko s pomočjo UI komunicirali z infrastrukturo mesta, kar bo izboljšalo njihovo uporabniško izkušnjo in olajšalo vsakodnevna opravila.

Ime Woven izhaja iz Toyotinega začetka kot proizvajalca statev, kar simbolizira prepletanje tehnologije in življenja v tem edinstvenem mestu. Mesto je zgrajeno na nekdanji Toyotini tovarni v bližini mesta Susono, ki je dom približno 50.000 ljudem. Prvi prebivalci mesta bodo imenovani Weavers (tkalci), kar poudarja njihovo vlogo pri tkanju prihodnosti skozi inovacije in sodelovanje.