Prvič bo postal svetnik milenijec: umrl ko je imel komaj 15 let, usodna je bila levkemija

Carlo Acutis​ se bo v zgodovino zapisal kot prvi milenijski svetnik. Umrl je leta 2006, ko je imel komaj 15 let, zanj je bila usodna levkemija, a je pred tem storil veliko dobrega, med drugim je svojo strast do igranja računalniških iger, prek katerih je navezoval stike z ljudmi po vsem svetu, pogosto izkoristil za to, da je med vrstniki širil katoliško vero. Zaradi tega se ga je prijel vzdevek božji vplivnež, njegovo delo pa so zdaj priznali tudi v Vatikanu. Čeprav lahko postopki za imenovanje novih svetnikov trajajo desetletja, so se v primeru Acutisa pristojni podvizali, saj so prepričani, da si mladi Italijan, ki je v svojem kratkem življenju pustil velik pečat na življenjih mnogih, to zasluži, prepoznali so tudi njegov vpliv na mlajšo generacijo, ki sicer, kot menijo, izgublja vero. Kdaj natanko bo Carlo Acutis uradno postal svetnik, sicer še ni znano, najverjetneje naslednje leto.

Pripisali so mu dva čudeža, v obeh primerih je ozdravil otroka.

Acutis se je rodil leta 1991 v Londonu, poleg igranja videoiger pa je spremljal tudi čudeže, ki so se dogajali na različnih koncih sveta. Ko se je pred dopolnjenim desetim letom z družino preselil v Milano, je prosti čas posvetil pomoči tamkajšnjim brezdomcem, po besedah njegove mame celo ni hotel imeti več kot enega para čevljev, denar, ki bi ga zapravili za več parov, je hotel podariti tistim, ki ga potrebujejo bolj kot on. Leta 2020 naj bi ozdravil brazilskega dečka, ki zaradi prirojene okvare trebušne slinavke ni mogel normalno jesti, kar so takrat označili za njegov prvi čudež. Drugi čudež se je zgodil maja, ko je deklica v Firencah padla s kolesom in si hudo poškodovala glavo. Njena mama je ob grobnici molila k Acutisu in deklica je povsem okrevala.