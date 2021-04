Protestniki v spopad s policisti: krive omejitve (FOTO)

Na protestu proti ukrepom za zajezitev novega koronavirusa nedaleč od italijanskega parlamenta v Rimu so se danes protestniki spopadli s policisti. Po poročanju italijanskih medijev je bil najmanj en policist poškodovan, več protestnikov je aretiranih. Protestniki, med katerimi so bili tudi lastniki in uslužbenci restavracij, trgovin in telovadnic, so izrazili nasprotovanje zapiranju svojih dejavnosti in omejitvam pri delu zaradi zdravstvenih razlogov. Več deset ljudi je poskušalo prebiti ograde na trgu pred poslansko zbornico. Odjeknilo je več petard. Nekateri protestniki so bili brez zaščitnih mask.



Italijanska vlada je za velikonočne praznike celotno državo razglasila za rdeče območje. Danes so se nekateri ukrepi sprostili, številni pa ostajajo v veljavi do konca aprila. Restavracije lahko strežejo hrano samo na terasah, telovadnice pa ostajajo zaprte.

