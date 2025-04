Kaj bo povedal razvpiti Cezar? Tisti, ki je eden od osumljencev za mafijsko likvidacijo sredi Ljubljane

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se bo v petek o očitkih tožilstva o nasilništvu, poskusu izsiljevanja in zatajitvi izrekel Dino Muzaferović - Cezar. Gre za enega od osumljencev za lanski umor 42-letnega bosanskega Srba Satka Zovka.

Očitki o poskusu izsiljevanja in o zatajitvi

Tako naj bi bili očitki proti njenu povezani z avtomobilom, ki sta ga Muzaferović in njegova nekdanja partnerica Špela Kovač konec avgusta 2018 najela pri ljubljanskem podjetju Navis mobil, a ga nista vrnila v roku.

Špela Kovač. FOTO: Dejan Javornik

Trdila naj bi, da je bil ukraden v Italiji, čeprav sta vedela, da je v Zagrebu. Kasneje naj bi Muzaferović, njegov brat Damir in Miodrag Mijanović večkrat prišli v prostore Navisa in zahtevali vračilo denarja, ki je bil plačan za najem vozila, med drugim naj bi prišlo tudi do groženj in poskusa izsiljevanja.