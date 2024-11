Mrtvih vse več, besni prebivalci po katastrofi: »Ni dovolj gasilcev, lopate niso prispele« (VIDEO)

Zaradi kritik lokalnih oblasti zaradi odziva na katastrofalne poplave, ki so v zadnjih dneh prizadele Španijo, je v regijo Valencia napotenih dodatnih 500 vojakov.

Več kot 200 mrtvih

Po trenutno razpoložljivih podatkih je umrlo več kot 200 ljudi, večina v Valenciji in njeni okolici, vendar naj bi število žrtev še naraščalo. Trenutno je število mrtvih 205. Močno deževje, ki se je začelo v ponedeljek, je povzročilo poplave, ki so uničile mostove in mesta prekrile z blatom, skupnosti pa so bile odrezane in ostale brez vode, hrane in elektrike. Na tisoče ljudi je iz Valencije odpotovalo na bližnja podeželska območja, da bi prinesli zaloge in pomagali pri čiščenju, toda v petek so oblasti sporočile, da bo promet v regiji čez vikend omejen, da se zagotovi dostop reševalcem.

Vremenska opozorila, ki ostajajo v veljavi v severovzhodni in južni Španiji, naj bi trajala do nedelje, drugo pa je bilo izdano za soboto na Balearskih otokih. Približno 1700 vojakov že sodeluje v iskalnih in reševalnih akcijah v regiji Valencia, čeprav upanje, da bi našli še več preživelih, bledi.

Oblasti deležne kritik zaradi hitrosti odziva in pomanjkanja opozoril pred poplavo

Amparo Andres, ki ima trgovino v Valencii že 40 let, je za BBC povedala, da ji je voda v stavbi v nekem trenutku segla do vratu in je bila prepričana, da bo umrla. »Vsaj živa sem, izgubila pa sem vse. Službo, dom. Vlada pa nič. Pomagajo nam samo mladi,« je dejala. Juan Pérez je po vrnitvi domov dejal: »Celo moje življenje, moji spomini. Moji starši so živeli tam. In zdaj, čez noč, je vse izginilo.«

V opustošenem mestu Paiporta, kjer so doslej poročali o več kot 60 smrtnih žrtvah, so prebivalci izrazili svoje razočaranje, ker pomoč prihaja prepočasi. »Ni dovolj gasilcev, lopate niso prispele,« je za tiskovno agencijo AFP povedal Paco Clemente, 33-letni farmacevt, ko je pomagal čistiti blato iz prijateljeve hiše.

Zvezna vlada v Madridu se je prav tako soočila s kritikami, ker ni mobilizirala vojske prej, kot je to storila, in ker je zavrnila ponudbo francoske vlade, da pošlje 200 gasilcev za pomoč pri iskanju in reševanju.