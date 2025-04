Vučić računa na Jankovića kot prihodnjega predsedniškega kandidata

Kot smo poročali, se je srbski predsednik Aleksandar Vučić med iskanjem novega srbskega premierja pogovarjal tudi z ljubljanskim županom, sicer svojim prijateljem, Zoranom Jankovićem.

Čeprav Janković ni postal predsednik srbske vlade, naj bi imel v prihodnosti pomembno vlogo v politiki Srbije. Po poročanju srbskega portala Nova je bil ljubljanski župan dolgo prvi kandidat za mandatarja, vendar se za to funkcijo ni odločil – predvsem zaradi dejstva, da mu mandat ljubljanskega župana poteče šele oktobra 2025. Vučić je to v nagovoru tudi posredno potrdil in izrazil željo, da bi z Jankovićem v prihodnosti še tesneje sodeloval.

Sogovorniki portala navajajo, da Janković vseeno ostaja v politični orbiti Vučića: po koncu županske funkcije naj bi sodeloval pri projektu EXPO in postal del predsednikovega gibanja. Resno naj bi o njem razmišljali tudi kot o morebitnem predsedniškem kandidatu na volitvah leta 2027.

Rojen je v Srbiji

Vučić Jankovića opisuje kot prijatelja in zaveznika, poudaril pa je tudi, da ima Janković srbsko državljanstvo in je rojen v Srbiji. Janković je v preteklosti že zavrnil kandidaturo za župana Beograda, kljub temu pa ostaja močno povezan z Vučićem, tudi poslovno.

Kavčič in Vučić sta stara prijatelja. FOTO: Instagram

Že leta 2022 ga je Vučić odlikoval s Sretenjskim redom, Janković pa je večkrat javno podprl Vučića, nazadnje tudi v času protestov v Srbiji, kar je v Sloveniji sprožilo ostre odzive. Protestniki in mestni svet so zahtevali pojasnila, ali je pismo podpore poslal v imenu Ljubljane ali zasebno.

Zoran Janković je ljubljanski župan sicer že od leta 2006 in ima enega najdaljših stažev na tej funkciji v Sloveniji. Kljub številnim aferam, od suma korupcije do razvpitega primera »farmacevtka«, mu politična podpora v Ljubljani ni usahnila. Nazadnje je bil izvoljen leta 2022 s 60 odstotki glasov.

V medijih se pogosto omenja tudi, da je Ljubljana postala privlačna za kapital in kroge blizu Vučića ter Milorada Dodika. Med drugim naj bi Vučićev zaupnik Nikola Petrović pridobil zemljišče v središču Ljubljane, povezujejo pa ga tudi s kuharjem in častnim konzulom Republike Srbije v Sloveniji Tomažem Kavčičem.