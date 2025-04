Presenetljivi učinki vrtnarjenja

S prihodom pomladi se mnogi že pridno pripravljajo na novo vrtnarsko sezono.

Če ste med tistimi, ki imajo to srečo, da lahko na vrtu ali v posodi na balkonu pridelajo nekaj domače zelenjave ali gojijo vsaj cvetlice, potem že veste, da lepo in skrbno obdelane površine polepšajo zunanjost doma. A ne samo to, vrtnarjenje dejansko izboljšuje tudi zdravje.

Znanstveno dokazano je, da je bivanje v naravi koristno za duševno in fizično zdravje, vrtnarjenje pa pripomore celo k daljši življenjski dobi.

Kako vrtnarjenje podaljša življenje

Strokovnjakinja za vrtnarjenje Fiona Jenkins pravi, da je ena izmed mnogih koristi te dejavnosti krepitev imunskega sistema, kar je ključno za optimalno zdravje:

»Preživljanje časa na prostem na svežem zraku in izpostavljenost naravni svetlobi, namesto da bi ves dan sedeli pred zasloni, lahko občutno okrepi imunski sistem,« navaja.

A to še ni vse. Fiona dodaja, da vrtnarjenje na soncu telesu zagotovi dober odmerek vitamina D, kar pomaga tako do boljše odpornosti kot do zaščite pred kroničnimi vnetnimi boleznimi.

FOTO: Goffkein.pro/Shuttertsock

Hkrati vrtnarjenje izboljšuje splošno razpoloženje in blaži stres.

Stalen stres prinaša dolgoročne negativne učinke, kot so povečana količina telesnih vnetij, s tem povečuje možnosti za razvoj kroničnih bolezni kasneje v življenju.

Kaj to pomeni?

Po besedah terapevtke in strokovnjakinje za tesnobo, Kamalyn Kaur, stalna izpostavljenost stresu vodi v visok krvni tlak, bolezni srca in ožilja, težave z dihanjem, kronične bolečine in duševne težave, kot so tesnoba, panični napadi, depresija ali nespečnost.

Druge zdravstvene koristi vrtnarjenja

Vrtnarjenje ni samo odlično za krepitev imunskega sistema in zmanjšanje stresa, ampak krepi še kognitivne sposobnosti.

»Vrtnarjenje zahteva, da se posvečamo posameznim nalogam, in je zato dobro za koncentracijo. Osredotočanje na eno samo dejavnost, kot je denimo sajenje, zalivanje ali obrezovanje, pomaga, da se naučimo, kako se osredotočiti na to, kar počnemo in ignoriramo vse morebitne motnje,« še pojasnjuje Fiona.

FOTO: Shutterstock

Temu dodaja: »Je tudi odličen način za vadbo čuječnosti, saj si vzamemo čas, da odložimo vse druge skrbi in uživamo v lepoti okoli nas. Vadba čuječnosti ima številne koristi, kot sta umiritev misli in manj stresa.«

Ob vsem tem lahko na vrtnarjenje gledamo kot na obliko vadbe: pletje, prekopavanje, okopavanje, zalivanje in druga opravila vključujejo praktično vse mišice telesa in pomagajo pri porabi s hrano zaužite energije, piše Hello.