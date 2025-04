Glas mladih za boljši jutri

Največji mariborski vrtec, Vrtec Ivana Glinška Maribor, je gostili dogodek, ki je v zadnjih letih postal stalnica: skupaj z Osnovno šolo Prežihovega Voranca in III. gimnazijo Maribor združijo moči ter pripravijo program generacij. Glas mladih, ki povezuje celotno vertikalo vzgoje in izobraževanja od prvih korakov v vrtcu do oblikovanja mladih v odgovorne in samostojne posameznike.

Ravnateljica Vrtca Ivana Glinška Ester Mlaj in ravnateljica OŠ Prežihov Voranc Barbara Pernarčil FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

»Vzgoja in izobraževanje sta neprekinjen proces, ki ga soustvarjamo vsi. Prav zato je sodelovanje ključno, saj lahko le na tak način otrokom in mladim zagotovimo spodbudno okolje za razvoj vedoželjnosti, kritičnega mišljenja, odgovornosti in empatije – vrednot, ki so temelj uspešne in povezane družbe,« je povedala ravnateljica vrtca Ester Mlaj. »Poseben pečat dogodku so dodali mladi nastopajoči, ki so nas skozi ples in glas popeljali v svet glasbe ter nam pričarali pogled v svetlo prihodnost. S svojo energijo, talentom in predanostjo so pokazali, kako pomembno je ustvarjalno izražanje in kako lahko umetnost povezuje generacije ter nas spodbuja k optimizmu in skupnemu razmišljanju o prihodnosti,« je dodala.

Najmlajši so mamicam na koncu razdelili rožice. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Ta zdaj že tradicionalni dogodek je priložnost za izmenjavo izkušenj, povezovanje in utrditev družbenega skupnega poslanstva – vzgoje in izobraževanja generacij, ki bodo soustvarjale prihodnost, se strinjajo vse tri institucije.