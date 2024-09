Prodali hišo za nore na Disney, ki te pusti odprtih ust

Bi živeli v hiši v slogu Disneyjevih risank? Na začetku septembra je britanska nepremičninska agencija na prodaj ponudila dom strastne ljubiteljice tovrstnih likov. Hiša stoji v valižanskem mestu Rhyl v Veliki Britaniji. Kot je povedala nepremičninska agentka Marti Anderson-Bryan, je lastnica kar dvajsetkrat obiskala Disneyjev tematski park, v hiši pa je živela 57 let.

Oglas za hišo prikazuje naslikane like iz Vojne zvezd in E. T. vesoljčka. Dnevna soba je bila videti kot Aladinova votlina, glavni junaki te risanke pa so bili naslikani na steno tako, da je bilo videti, kot da kukajo izza kavča. Nad kaminom je bila freska s čarobnim ogledalom iz risanke o Sneguljčici. Stopnišče je bilo urejeno v slogu Marry Poppins in Petra Pana.

Novi lastnik hišo oddaja, a jo je prenovil.

V hiši je bilo mogoče najti tudi kotiček Harryja Potterja, čeprav ta ni del Disneyjevega vesolja. V sobi, imenovani po Disneyjevem filmu Zlobnica, so bili združeni zlobneži in liki z Ministrstva za magijo Harryja Potterja. V tej sobi so bila tudi vrata perona 9 ¾, na katerem junaki iz filmov o Potterju čakajo na vlak za čarovniško šolo.

V dnevni sobi so ji družbo delali liki iz Aladina. FOTO: Elwy Estate

Hiša ima tri spalnice, glavna je bila kombinacija risanke Lili in Žverca ter izmišljene videoigre Sugar Rush iz risanke Razbijač Ralph.

Druga spalnica je bila opremljena v slogu Levjega kralja z zamolklimi oranžnimi in temno rdečimi barvami, tretja pa v slogu osemdesetih let prejšnjega stoletja in polna zbirateljskih predmetov in spominkov, ki so bili prav tako na prodaj. Ali so jih prodali, ne vemo, vsekakor pa je hiša na strani agencije še vedno na voljo, a ne več tako nenavadna. Ni več namenjena prodaji, ampak najemu. A novi lastnik ni ohranil prvotnih poslikav. S prepleskanimi stenami in brez pohištva je hiša zdaj videti kot povprečen, čisto običajen dom.