Prizor, ki seže do srca: legel je na lastnika in ga grel kar 13 ur (FOTO)

V soboto okoli pol 19. ure so hrvaški gorski reševalci dobili poziv, saj je planinec padel v 150 metrov globoko jamo pri Vaganskem vrhu na Velebitu. Prva ekipa je do ponesrečenca prispela pol ure pred polnočjo. Gorski reševalci pa so naleteli na prizor, ki jih je pustil odprtih ust. Na poškodovancu je ležal njegov pes North, ki ga je grel tudi po prihodu reševalcev, skupaj kar 13 ur.

Gorski reševalec Josip Brozičević je za 24sata povedal, da je bila to ena izmed njihovih najtežjih in najdaljših intervencij. »Težki pogoji pa tudi velika količina opreme, ki so jo morale ekipe nositi seboj, so naredile intervencijo zelo zahtevno,« je pojasnil za 24sata. Poškodovanega so reševalni službi predali šele zjutraj, in sicer nekaj minut pred 8. uro. Kuža se pri padcu v jamo ni poškodoval.

»Prijateljstvo in ljubezen med človekom in psom ne poznatameja. Zaradi spleta nesrečnih okoliščin sta včeraj popoldne skupaj zdrsnila po strmini. Skupaj v srečnih in težkih trenutkih, takšno je življenje. North jo je odnesel brez poškodb, a njegov prijatelj, mladi alpinist, ni imel te sreče,« so gorski reševalci zapisali ob fotografiji, ki seže do srca.