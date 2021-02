Priljubljeni stotnik Tom je v bolnišnici

Še sanjalo se mu ni, da bo njegova hoja pritegnila toliko pozornosti. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Njegovo ime je med lanskim spomladanskim valom novega koronavirusa zaposlovalo domače in tuje medije, spomnimo, britanski vojni veteranje s pogumnimi koraki na domačem vrtu sklenil zbirati denar za borce v prvih vrstah v bolnišnicah na Otoku, končni znesek pa je šokiral svet. Zbral je namreč 37 milijonov evrov in se z njimi poklonil domačim zdravstvenim delavcem.Neomajni veteran, ki je boj z virusom pogosto primerjal z bojem proti sovražniku v drugi svetovni vojni, v kateri se je tudi sam pogumno boril, pa je pred dnevi obležal v bolnišnici, so sporočili zaskrbljeni svojci: stotnik Tom, ki ga je kraljicazaradi dobrodelnih zaslug nagradila z naslovom viteza, je namreč nekaj tednov bolehal zaradi pljučnice, minuli teden pa ga je doletela še okužba z novim koronavirusom: vseskozi je bil doma, a v nedeljo se je izkazalo, da potrebuje pomoč pri dihanju, zato so ga odpeljali v bolnišnico v Bedfordu.Za zdaj se zdravi na običajnem oddelku, je še zaupala njegova hči, ki srčno upa, da oče ne bo potreboval intenzivne nege; Moore je tudi glasni zagovornik cepljenja proti covidu-19 in se je veselil svojega odmerka, a je zaradi pljučnice moral počakati.Moore je lani s svojo zgodovinsko hojo – s hoduljo je premagal 100 dolžin svojega 25-metrskega vrta – mnogim dal upanje v boljši jutri ter k dobrodelnosti in solidarnosti spodbudil številne, ob 100. rojstnem dnevu, ki ga je proslavil v krogu najožje družine, pa se je razveselil številnih čestitk in darov ne le z Otoka, temveč z vsega sveta; kot smo poročali, je kraljevi pošti, ki se mu je ob jubileju poklonila tudi s posebno znamko, kar nekaj dni delal preglavice. Glasbena uspešnica You'll Never Walk Alone, ki so jo posneli v njegovo čast, je navdušila milijone, Moore pa se je vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši zvezdnik na vrhu britanske lestvice. Mimogrede, dobrosrčni mož si je prislužil še en rekord, in sicer kot posameznik z največjim humanitarnim zneskom, zbranim s pohodnim podvigom.Stotnik Tom nam je vseskozi vlival pogum in nas spodbujal, zdaj smo na vrsti mi, da mu pomagamo do hitrega okrevanja, so si enotni Britanci, med prvimi pa se je na stoletnika spomnil premier, ki mu je prek twitterja sporočil: »Navdihnili ste ves narod in vem, da vam vsi želimo polno okrevanje.«