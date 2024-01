Pri Tesli težave pri že prodanih avtomobilih, teh je kar dva milijona

Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla bo moral v ZDA popraviti dva milijona že prodanih avtomobilov, ker njihov sistem polsamodejne vožnje, ki mu angleško tržno pravijo autopilot (avtopilot), uporabnike lahko zavede, da morda menijo, da avtomobil lahko vozi povsem sam. Tega ukrepa pa ne bodo izvedli v Evropi.

Posodobitev programske opreme

Gre za zahtevo ameriške agencije za varnost v prometu (NHTSA), ki Teslo na tem področju preiskuje dve leti. Nanaša se na nekaj več kot dva milijona že prodanih avtomobilov, tako rekoč vse, ki so jih prodali v Severni Ameriki, torej tudi na vse modele (Y, 3, S in X).

Po oceni NHTSA sistem oziroma njegove kontrole ne preprečujejo učinkovito nepravilne uporabe oziroma voznik ni dovolj dobro pripravljen spet prevzeti upravljanja. Tesla bo morala to programsko opremo na razdaljo posodobiti, da bo voznike intenzivneje opozarjala, da bodo tudi ob uporabi sistema sami nadzorovali delovanje vozila in res držali roki na volanu. Če tega vseeno ne bodo upoštevali, se bo moral sistem izklopiti.

NHTSA bo posodobitev nadzirala, saj pravijo, da preiskava še traja. Niso pa zahtevali spremembe imena sistema, kljub kritikam, da že (marketinška) navedba pojma avtopilot namiguje na popolnoma samodejno vožnjo, šele ko se zgodi neljubi dogodek, pa Tesla pove, da je odgovoren voznik zaradi nepozornosti.

Tesla bo morala v ZDA, ne pa tudi v Evropi, posodobiti programsko opremo sistema polsamodejne vožnje. FOTO: Carlos Barria, Reuters

Posodobitev na razdaljo za Teslo ne bo veliko finančno breme.

Funkcije v Evropi so drugačne

Ko smo se pozanimali, ali bo programska oprema posodobljena tudi v Evropi, nam je predstavnica Tesle Barbara Manca odgovorila, da ukrep velja le za Severno Ameriko. Automotive News Europe je navajal nizozemski prometni urad DRW (ta presoja modele Tesle in jim izdaja homologacijo za celo Evropo), da tovrstnega ukrepa za Evropo za zdaj ne načrtuje, ker da se glede funkcij v Evropi sistem nekoliko razlikuje; če prav razumemo, je malce razlike, kaj se v primeru t. i. druge stopnje avtonomnosti dovoljuje oziroma zahteva v ZDA in v EU.

Najvišji predstavniki Tesle v ZDA te zadeve niso komentirali. Agencije so zbrale le nekaj komentarjev, tako je AFP navajala Garretta Nelsona, analitika pri CFRA Research, ki je dejal, da je vse skupaj »ne-dogodek«, da so naslovi, ki omenjajo odpoklic, zavajajoči, saj da bo šlo le za hitro posodobitev programske opreme na razdaljo. Neil Saunders iz podjetja Global Data je vse skupaj označil kot nazadovanje za Teslo, ki da sicer oporeka nekaterim zahtevam NHTSA, da pa bo v glavah potrošnikov vse skupaj le odprlo kakšno vprašanje o avtonomni tehniki in asistenci vozniku.

Tudi on pa je dejal, da posodobitev na razdaljo za Teslo ne bo veliko finančno breme. Vse skupaj se zadnje dni res ni preveč poznalo pri ceni delnice podjetja, ki je bilo v času tega pisanja še vedno vredno okoli 780 milijard dolarjev (711 milijard evrov).