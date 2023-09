Pri Subotici našli mlado levinjo, čigava je, še ni jasno (FOTO in VIDEO)

Si predstavljate, da med vožnjo na cesto pred vas skoči lev? To se je zgodilo v okolici Subotice. Na družbenih omrežjih 192_rs so objavili posnetke, ki so nastali v Čantavirju pri Subotici. Ko je voznik opazil divjo mačko, je ustavil in nemudoma poklical policijo.

Srbski Blic poroča, da so na kraj dogodka prišli inšpektorji, policisti in uslužbenci živalskega vrta. Slednji so povedali, da zver ni zbežala iz njihovega živalskega vrta. Mladiča bodo namestili v živalski vrt Palić.

Po opisu prisotnih je bila žival ljubka, krotka in slabotna. Dodajajo še, da gre za samico, ki naj bi bila stara šest mesecev. Pred namestitvijo v živalski vrt jo bodo temeljito pregledali na veterinarski postaji.

V začetku leta so po Srbiji več mesecev iskali črnega panterja, ki je plašil prebivalce v okolici Vojvodine. Opazili so ga na območju Glogovca in Crne Bare, a velike črne živali, ki je ljudem nagnala strah v kosti, niso nikoli našli.