Pri sosedih prebivalci izgubljajo bitko s komarji, župan pa s hitro rastočo travo

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je danes odgovoril na kritike o nepokošenih zelenih površinah v prestolnici. Razlog za to je pripisal tropski klimi v letošnjem poletju, zaradi katere trava »raste kot nora«. Nepokošena trava ni edina nevšečnost, ki te dni pesti Zagreb. Prebivalce z bivanja na prostem odganja tudi izjemno veliko število komarjev.

»Trava raste kot nora, ker smo od maja imeli praktično tropsko klimo, ogromne količine padavin in visoke temperature pa so privedle do rasti trave, kakršne ni bilo še nobeno poletje,« je danes dejal Tomašević na svoji redni novinarski konferenci.

Napovedal je, da bodo zaradi ekstremnih vremenskih razmer zaposlili sto dodatnih delavcev na Zrinjevcu v središču mesta. Razmere, tudi košnja trave, se bodo po njegovi oceni normalizirale septembra.

Zagrebčane te dni pesti tudi naval komarjev, ki so se razmnožili zaradi nedavnih obilnih padavin in naraslih rek. Konec junija in v začetku julija so v hrvaški prestolnici sicer izpustili v naravo 100.000 sterilnih samcev tigrastega komarja v upanju, da bo to privedlo do omejitve populacije teh insektov v mestu.