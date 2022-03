Pri sosedih izbruh nove bolezni, to so simptomi

Vročica Q je po vsem svetu razširjena zoonoza, bolezen, ki se z domačih živali prenaša na ljudi. Na Hrvaškem se je v zadnjem obdobju z njo okužilo 12 ljudi. Vsi prihajajo iz vasi Mavrinci na Grobnišćici pri Reki. Zdravniki pričakujejo, da bodo vsi imeli blažje simptome, podobne gripi. V naslednjih dneh naj bi zbolelo skupaj najmanj 20 ljudi.

Hrvaška epidemiologinja Dijana Lakošeljac je za hrvaške medije dejala, da se je vročica Q razširila, potem ko so se bolniki družili na neki ulici z ovcami, s kozami in kravami. Po njenih besedah je še aktualna sezona gripe, medtem ko so simptomi vročice Q podobni gripi in covidu.

Način prenosa

Okužena žival je ponavadi brez znakov bolezni ali pa so znaki zelo blagi. Živali še dolgo po okužbi izločajo bakterijo v okolico. Zelo kužni so iztrebki živali, mleko in v času kotenja posteljica. V prahu, slami, mleku in na živalskih kožah bakterija preživi več mesecev.

Kot je dejala epidemiologinja, je zdaj pomembno, da so tamkajšnji prebivalci previdni, da se gnoju ne približujejo, nosijo zaščitne maske, si umivajo in razkužujejo roke, in če le lahko, tudi čevlje.

Kaj so simptomi?

Okužene so lahko domače in divje živali, še posebno drobnica in govedo, tudi mačke in psi. Inkubacijska doba traja 14–21 dni.

Simptomi so visoka vročina, splošna utrujenost in kašelj, zato morda nekateri mislijo, da imajo gripo ali covid. Mogoča je tudi pljučnica in takrat je treba jemati antibiotik.

Človek se okuži z neposrednim stikom z živaljo, ki izloča povzročitelja bolezni, z vdihavanjem okuženega zraka, s krvjo, z okuženo volno ali s senom ali pitjem okuženega mleka.