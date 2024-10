Pri nas je pričakoval nižje cene

Mladi Nemec, ki si kruh služi kot žongler, te veščine pa uči tudi druge, je prepotoval že skorajda ves svet, do uresničitve cilja mu manjka le še pet držav, s svetom pa je zdaj delil tudi tiste, v katerih se je počutil najmanj varno in v katere se ne bi več vrnil. Obiskal jih je izključno zato, ker si želi stopiti v prav vse od 195 svetovnih držav.

Nikoli več pa se ne bo vrnil v Afganistan, Papuo Novo Gvinejo, Somalijo, Jemen, Čad, Sirijo, Centralnoafriško republiko in na Haiti. Afganistan je obiskal leta 2021, le pol leta preden so ga zavzeli talibani, in tam se je moral ponoči skrivati v prostorih šole, kjer je poučeval žongliranje, saj so na ulicah ves čas streljali.

Luca na sanjskih Kiribatih

V Papui Novi Gvineji so Luco Pferdmengesa pred nevarnostjo rešili policisti, ki so opazili, da hodi proti nevarni soseski. Na to so ga opozorili in ga v službenem vozilu peljali na varno. V prestolnici Haitija so 23-letnika na predel mesta, kamor si ljudje ne upajo niti z avtomobili, kaj šele peš, opozorili domačini, ki jih je Luca pozneje opisal kot angele varuhe. »V Port-au-Princeu je revščina tako huda, da tisti, ki res nimajo nič, nimajo ničesar izgubiti. Ni jim mar, če gredo v zapor zaradi ropa, uspeli rop pa jim malo olajša naslednji dan do dva. Takšne pripovedi ti zlomijo srce, četudi se teh ljudi bojiš, in takšne kraje je najtežje obiskati, saj te psihično in čustveno popolnoma izmučijo,« pravi mladi žongler, ki po svetu potuje že od rosnih 15 let.

Ena njegovih najljubših destinacij je Dubaj, predvsem zaradi svetovljanskega občutka. Pred tremi leti je obiskal tudi Slovenijo, največ časa se je zadržal v Ljubljani, v naši deželi pa so ga najbolj presenetile cene, ki so bile veliko višje, kot je pričakoval. Morda se prav zato Slovenija tudi ni znašla na njegovem seznamu petih najljubših evropskih držav. Na prvo mesto je Luca uvrstil Portugalsko, sledijo ji Ciper pa Estonija, Avstrija in Španija.